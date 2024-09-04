江俊翰演反派意外變「江七歲」　為戲減重3kg…犧牲大跳糖葫蘆舞

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》劇情越來越精彩，江俊翰飾演的反派江有禮因意外，變成記憶停留在7歲的「江七歲」，可愛的模樣讓觀眾笑翻天。江俊翰透露，演起這個角色其實一點都不輕鬆，他笑說「雖然我擅長背台詞，但要演得又呆又萌，還帶點喜感，真的考驗演技。」

▲江俊翰在《愛的榮耀》因意外變成「江七歲」。（圖／民視提供）

為了讓角色更生動，江俊翰每天收工回家都覺得腦袋空空的，日前還為了角色加入糖葫蘆舞，為此練習好幾次，笑說當演員現在十八般武藝都要會，但敬業的他也說「只要不是太難的任務，都會盡全力完成。」

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▲江俊翰在《愛的榮耀》因意外變成「江七歲」。（圖／民視提供）

為了維持「江七歲」的可愛形象，江俊翰還特別為角色減重。他表示「之前被網友說變胖了，我有點在意，所以開始加強運動，飲食也更注意。」經過一段時間的努力，他成功減重3公斤，讓身形更加精瘦。

▲江俊翰在《愛的榮耀》因意外變成「江七歲」。（圖／民視提供）

除了演戲，江俊翰在私底下也是個愛狗人士。他透露，最近忙著拍戲，但還是趁空檔陪愛犬散步。此外，他還是一個居家好男人，平常會自己做家事，就連衣服都親自清洗。他說「我喜歡把家裡整理得乾乾淨淨，這樣心情也會跟著變好。」

▲江俊翰在《愛的榮耀》因意外變成「江七歲」。（圖／民視提供）

只不過，江俊翰拍戲收工都太晚，怕使用洗衣機會打擾鄰居，就只好等白天有空的時間，好好的整理乾淨。而他敬業態度和暖心形象，深受觀眾喜愛，在《愛的榮耀》中的表現，也為這部戲增添了不少亮點。