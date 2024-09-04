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高慧君拍《紅衣2》突接巫師姑姑電話　「幫設結界」要她緊急離開

記者黃庠棻／台北報導

女星高慧君日前到Podcast節目擔任來賓，因正值鬼月，她受邀分享《紅衣小女孩2》的拍攝經歷，得知將出演該片後，當時她正準備進行音樂劇巡演，一路從廣西巡演到哈爾濱，為爭取出演，她竟帶了件紅衣服去，在每個巡演地點拍照傳給製作人。

▲高慧君。（圖／光意娛樂有限公司提供）

▲高慧君分享《紅衣小女孩2》的拍攝經歷。（圖／光意娛樂有限公司提供）

高慧君回憶道「我穿紅衣在不同地方做各種詭異的動作，每天把照片傳給製作人，不停跟他說『我要拍！』，沒想到我演的是小女孩的媽媽，所以我片中根本沒有穿紅衣服。」

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開拍前高慧君為準備角色投入各種準備，她為讓自己看起來狀態很差，不但每天都不保養，還擦粉底睡覺，好讓皮膚毛孔看起來更粗糙；甚至燙了八個小時的頭髮，讓頭髮看起來很乾、很炸。且她那陣子幾乎離群索居，連鄰居們都因她變得陰鬱而感到擔憂。

▲高慧君。（圖／光意娛樂有限公司提供）

▲高慧君分享《紅衣小女孩2》的拍攝經歷。（圖／光意娛樂有限公司提供）

對此，高慧君進一步透露「當時正好我爸被診斷罹癌，大家都以為我是因此而憂鬱，連保全都特別關注我，每次進出都要追問我要去哪裡，還非常熱情地跟我聊天。」直到電影上映後，眾人才恍然大悟。

當她進組拍攝的第三天，還收到擔任部落巫師的姑姑的緊急聯繫，高慧君一接起電話，對方便急問「妳在哪裡？在拍戲嗎？是不是在山裡？可以不要去嗎？」當知道她在拍攝地不能離開後，姑姑便幫高慧君設下一個結界保護她，並不斷告誡她對天地、任何事物都要非常尊敬，但就是沒有透露她是感應到了什麼才如此緊張。

▲高慧君《紅衣小女孩2》劇照。（圖／威視提供）

▲高慧君《紅衣小女孩2》劇照。（圖／威視提供）

片中，高慧君的房間是由劇組搭建出來的，造景非常陰森，若高慧君在那場景拍戲累了，想直接在裡面休息，都會被工作人員極力阻止。也因第一部拍攝時碰過不少事件，第二部大家都更加小心謹慎。高慧君表示「劇組有請了一位道長來，每場戲之前基督徒的人還會一起禱告，我則是到每一個空間都會跟那裡對話、打招呼，大家都抱著敬畏之心在工作，好在拍攝都很順利。」

▲高慧君《紅衣小女孩2》劇照。（圖／威視提供）

▲高慧君《紅衣小女孩2》劇照。（圖／威視提供）

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