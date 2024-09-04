南韓女星崔呈媛爆遭公司下令「在外不要說話」！　1舉動讓小鐘戀愛直告白

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（5日）播出「天生漂亮有何用？我們真的從小被“誤會”到大」，南韓女星崔呈媛驚喜現身。自爆常被誤會性格高冷：「我的韓國公司叫我在外面不要說話，這樣更好看，但我其實很溫柔，還很有趣。」

▲韓星崔呈媛上《同學來了》台灣綜藝初體驗。（圖／中天綜合台提供）



崔呈媛也透露自己很會放電：「我覺得吃很燙的食物是我最可愛的時候，因為吃很燙的食物之前，要先吹一下，跟男生一起吃的時候，男生也都很喜歡吹涼食物的畫面。」小鐘看了崔呈媛的示範後也立馬被打動：「我非常喜歡，她不會像其他女生有距離感。」

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而他也提到自己曾追求過和崔呈媛外貌相似的女生：「唸書時，我很喜歡的一個女生跟她長得很像，但她很冷淡，根本就不甩人家，我知道她很喜歡吃御飯糰，就偷偷買來放在她桌上，然後在旁邊看她的表情，結果她一看到是肉鬆口味就丟在地上，因為她不吃這種便宜的口味，這讓我印象很深刻。」

▲小鍾被女神電到。（圖／中天綜合台提供）



小鐘則覺得漂亮女生心機很重：「我們很常看到漂亮女生跟她出去的一群朋友中，她一定是最漂亮的，就像我們以前唱歌找正妹，她們都不會來，但只要說『包廂裡面有潘瑋柏跟羅志祥』，她們聽完5分鐘馬上到，一樣的道理，他們也都會找我去，因為我會帶氣氛，而且長得醜。」此話一出，讓崔呈媛也表示認同：「你說的對，如果是要跟我男朋友一起見面的話，我的朋友不可以比我好看，因為我希望男朋友只覺得我最好。」