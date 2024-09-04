ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

南韓女星崔呈媛爆遭公司下令「在外不要說話」！　1舉動讓小鐘戀愛直告白

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（5日）播出「天生漂亮有何用？我們真的從小被“誤會”到大」，南韓女星崔呈媛驚喜現身。自爆常被誤會性格高冷：「我的韓國公司叫我在外面不要說話，這樣更好看，但我其實很溫柔，還很有趣。」

▲▼崔呈媛。（圖／中天綜合台提供）

▲韓星崔呈媛上《同學來了》台灣綜藝初體驗。（圖／中天綜合台提供）

崔呈媛也透露自己很會放電：「我覺得吃很燙的食物是我最可愛的時候，因為吃很燙的食物之前，要先吹一下，跟男生一起吃的時候，男生也都很喜歡吹涼食物的畫面。」小鐘看了崔呈媛的示範後也立馬被打動：「我非常喜歡，她不會像其他女生有距離感。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而他也提到自己曾追求過和崔呈媛外貌相似的女生：「唸書時，我很喜歡的一個女生跟她長得很像，但她很冷淡，根本就不甩人家，我知道她很喜歡吃御飯糰，就偷偷買來放在她桌上，然後在旁邊看她的表情，結果她一看到是肉鬆口味就丟在地上，因為她不吃這種便宜的口味，這讓我印象很深刻。」

▲▼小鍾。（圖／中天綜合台提供）

▲小鍾被女神電到。（圖／中天綜合台提供）

小鐘則覺得漂亮女生心機很重：「我們很常看到漂亮女生跟她出去的一群朋友中，她一定是最漂亮的，就像我們以前唱歌找正妹，她們都不會來，但只要說『包廂裡面有潘瑋柏跟羅志祥』，她們聽完5分鐘馬上到，一樣的道理，他們也都會找我去，因為我會帶氣氛，而且長得醜。」此話一出，讓崔呈媛也表示認同：「你說的對，如果是要跟我男朋友一起見面的話，我的朋友不可以比我好看，因為我希望男朋友只覺得我最好。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

推薦閱讀

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！給10萬逼墮胎對話曝　本人未回應

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！給10萬逼墮胎對話曝　本人未回應

快訊／愷樂證實兒子已出生！　罕見動怒「被賣友求榮」：愛扮演受害者

快訊／愷樂證實兒子已出生！　罕見動怒「被賣友求榮」：愛扮演受害者

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭

天后闆妹3天前問：有錢男人都會有小三嗎？　老公今爆包養18歲嫩妹　

天后闆妹3天前問：有錢男人都會有小三嗎？　老公今爆包養18歲嫩妹　

五月天花蓮開唱「驚見民宿住1晚79萬」！老闆遭疑宰客　親上火線回應

五月天花蓮開唱「驚見民宿住1晚79萬」！老闆遭疑宰客　親上火線回應

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包

夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

遭爆假面夫妻？老公包養嫩妹逼墮胎　天后闆妹照常放閃「同框豪哥遊日本」

遭爆假面夫妻？老公包養嫩妹逼墮胎　天后闆妹照常放閃「同框豪哥遊日本」

鳳小岳悲吐「愛妻懷孕9個月卻引產」　親抱寶寶：不要留遺憾

鳳小岳悲吐「愛妻懷孕9個月卻引產」　親抱寶寶：不要留遺憾

愷樂吸渣情史曝光！「夠帥，花心也可以」　昔戀500億富少被嫌棄狠甩

愷樂吸渣情史曝光！「夠帥，花心也可以」　昔戀500億富少被嫌棄狠甩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！給10萬逼墮胎對話曝　本人未回應

快訊／愷樂證實兒子已出生！　罕見動怒「被賣友求榮」：愛扮演受害者

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭

天后闆妹3天前問：有錢男人都會有小三嗎？　老公今爆包養18歲嫩妹　

五月天花蓮開唱「驚見民宿住1晚79萬」！老闆遭疑宰客　親上火線回應

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

遭爆假面夫妻？老公包養嫩妹逼墮胎　天后闆妹照常放閃「同框豪哥遊日本」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

崔呈媛, 小鐘, 同學來了

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 殯葬BL台劇卡司「全是高顏值」　《全明星》2男神還有蔡瑞雪男友
  2. 愷樂痛批被賣友求榮再發聲！　「4字吐心聲」網刷一排加油
  3. 李㼈20歲愛女師大「就讀科系」曝光！　李紫嫣現身校園掀暴動
  4. 陳文茜走過生死關　自爆「不看臉色才出來賺錢」
  5. 江俊翰演反派意外變「江七歲」　為戲減重3kg…犧牲大跳糖葫蘆舞
  6. BL泰巨星跨海追愛告白：為你回台灣　「主動受」沙發咚劇迷尖叫了
  7. 高慧君拍《紅衣2》突接巫師姑姑電話　「幫設結界」要她緊急離開
  8. 日女星節目遭襲胸「噁心畫面全播出」！　電視台：有採安全措施
  9. 孫其君發聲駁「當家教4年只賺7萬」！　真實財務狀況全說了
  10. 許光漢低調當兵「好友事前也不知情」　張軒睿搖頭：沒辦歡送趴！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366