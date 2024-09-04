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嘻小瓜聲援愷樂「妳是最棒的」！　心疼好友遭亂爆料：我真的很愛她

記者王靖淳／綜合報導

女星愷樂（蝴蝶姐姐）日前因介入歌手羅志祥及周揚青的感情，而消失在螢光幕前，距離上次更新社群近況，已是4年前哀悼藝人黃鴻升（小鬼）過世。最近她公開一張超音波照證實懷孕生子，不過今（4）日卻罕見動怒發文，貼文曝光後再度掀起外界討論。為此，好友嘻小瓜也心疼發聲替愷樂加油，表示自己很愛對方，因此期待外界能給予對方力量。

▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸kuakua）

▲嘻小瓜曾在臉書分享與愷樂的合照。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸kuakua）

嘻小瓜在文中提到，看到好友勇敢站出來，讓他感到無比感動，並坦言「我真的真的很愛她」。嘻小瓜透露，兩人在彼此的職業生涯中，都給予對方許多支持與鼓勵，這份深厚的友情讓他非常感激。他也在文中回憶過去，表示在他還沒有得到太多關注的時候，對方總是會帶著他，甚至在私底下的舞蹈課上，堅持支付他的課程費用。

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除此之外，愷樂也時常提醒嘻小瓜在社群發文時要注意言辭，甚至在他無依無靠、沒有公司照顧的時候，邀請他到家中一起吃飯，讓他感受到滿滿的溫暖與支持。對於這段深厚的友情，嘻小瓜表示「她真的對我很好」，並向外界呼籲，希望大家能夠繼續給予對方力量，幫助她在演藝圈的路上更勇敢前行。

▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

▲嘻小瓜留言替愷樂加油打氣。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

事實上，愷樂在最近透過社群宣布懷孕，貼文曝光後不僅遭外界爆料寶寶是女生，而且生父還是名上海醫生。然而，愷樂今（4）日透過Threads發文反擊，針對前友人爆料並捏造假消息一事做出回應。她強調，自己和對方很久沒聯繫，且對對方持續散布不實內容感到困惑。愷樂質疑，對方是否是為了維繫與媒體的交情，才選擇編造假故事來引起關注。

愷樂還在文中提到，對方應該要改正「賣友求榮」以及熱愛「扮演受害者以博取同情」的行為，同時也明確表示，自己目前忙於照顧寶寶，連睡覺的時間都不夠，因此無意配合這種「炒作」。貼文曝光後，湧入不少人留言，就連好友嘻小瓜也現身給予鼓勵，「加油加油，你是最棒的。」

▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

▲嘻小瓜發文替愷樂加油打氣。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

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愷樂, 蝴蝶姐姐, 結婚, 懷孕, 嘻小瓜

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