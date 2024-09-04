▲透視裝＋小蠻腰！子瑜solo出道，盤點4「美暈Look」氣場橫掃全球粉絲。（圖／IG@TWICETAGRAM）

記者王威智／綜合報導

韓團TWICE的台灣成員周子瑜，今年已經到了20有5的年紀，自2015年出道以來，以其出色的美貌和才華贏得全球粉絲的熱愛。今年，官方驚喜公布，子瑜將於9月6日發行個人SOLO專輯。預告照一出，子瑜的時尚氣場橫掃，再次驚艷眾人。

在首波釋出的照片中，子瑜身著設計師品牌Saloni的連身洋裝。該品牌以印度傳統繪畫為創作靈感，子瑜所穿的這件冰河藍洋裝使用了優雅的緞面布料，胸前的抓皺設計和魚尾裙襬都展現了子瑜的美貌。同色系的復古藍色眼影更是讓她看起來像一位古典美人。

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第二套造型中，子瑜身穿澳洲服裝品牌ZIMMERMANN的洋裝。該品牌由熱愛時尚的姊妹Simone和Nicky Zimmermann創立，以其特殊的剪裁和飄逸的布料選擇而聞名。子瑜的這套黑髮紅唇的造型，讓人無法抗拒。

在第三套造型中，子瑜身著VALENTINO今年春夏最經典的LOOK之一，一套鏤空洋裝。這件洋裝利用雕花和留白的方式強調女性的身形曲線，完美展現了子瑜9頭身的好比例和小蠻腰，性感中也不失優雅。

最後一套造型，子瑜穿著SAINT LAURENT今年的新作，一套全身大地色調的服裝。薄紗的連身泳衣若隱若現，搭配強調個性的直筒裙，品牌的低調美感不言而喻。背景的大理石建築更為子瑜增添了一絲異國美人的氛圍。