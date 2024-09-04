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獨家／網友假冒前妻親戚狂嗆！威脅「叫人砍你」　叫賣哥不忍開告

記者許逸群／台北報導

活躍於各大平台的「寶島叫賣哥」葉昇峻，日前開直播時竟然有網友「假扮前妻親戚」在對他叫囂，不只在直播中頻頻留言訴說著對叫賣哥莫須有的罪名，且對方被拆穿身分後，更揚言「你出來，我一定叫人砍」。叫賣哥隔日一早立刻到警局提告，除了維護自身安全，也希望藉此遏止不負責任的網路霸凌。

▲網友留言嗆「叫人砍你」，叫賣哥不忍開告。（圖／翻攝「寶島叫賣哥」臉書）

▲網友留言嗆「叫人砍你」，叫賣哥不忍開告。（圖／翻攝「寶島叫賣哥」臉書）

叫賣哥透露，日前直播時突然有一名網友不斷留言，稱他與前妻離婚活該、遊手好閒向前妻要錢等言論，該名網友還自稱是前妻的親戚。平時都會收看叫賣哥直播的媽媽看到後很生氣，立刻打電話給前兒媳溝通，但對方卻不解地表示「根本沒有這位親戚」。

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▲網友留言嗆「叫人砍你」，叫賣哥不忍開告。（圖／翻攝「寶島叫賣哥」臉書）

▲叫賣哥盼藉由提告的動作，遏止網路霸凌。（圖／翻攝「寶島叫賣哥」臉書）

在確認網友假冒身分後，叫賣哥也在直播中當場拆穿對方。沒想到，該網友竟「見笑轉生氣」，直接留言威脅叫賣哥「你出來，我一定叫人砍」、「你出來別被看」等字語。不只讓叫賣哥覺得人生受到威脅，叫賣哥的媽媽更是擔心，讓他決定提告。

叫賣哥在隔日一早立刻到警局提告，他表示：「我覺得有必要遏止這種網路不負責的言語霸凌，不要讓酸民覺得罵人、恐嚇、詆毀，手機關了就沒事，也給他一個警惕。」

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寶島叫賣哥, 叫賣哥, 葉昇峻

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