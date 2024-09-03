獨／鄭家純拖了3年　終於完成凍卵啦　這原因連婚禮都還沒辦

記者葉文正／台北報導



藝人鄭家純在30歲正式宣布凍卵啦，她說本來想在27歲就凍卵，但是就一直拖一直拖，導致到30歲才凍卵，鄭家純說：「凍卵前我做了不少功課，先到醫院做了AMH檢查。 過去一年AMH值掉了1，來到安全值邊緣的1.98，最後取卵13顆，篩選後凍卵10顆。」以備日後生子使用。

▲鄭家純宣布凍卵。（圖／翻攝臉書）

她說30歲阿純的數值和結果提供給大家參考，鄭家純說：「凍卵前我做了不少功課，以大部分生殖醫學中心的建議，生一胎需要10顆卵子。這次的凍卵過程，我幫自己打了8針排卵針，因為濾泡長得比較快，所以提前手術日期，我是月經來的第12天做取卵手術。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭家純宣布凍卵。（圖／翻攝臉書）

她也透露，整個手術過程約半小時，不用住院，「我休息半小時就回家了。術後的恢復狀況，對我來說像月經第一天，後腰會有點痠痛，吃止痛藥後睡個午覺就沒事了，隔天可以正常出門工作。」她認為有凍卵技術的診所很多，最後挑選的重點是看該診所的「卵子解凍技術」、「培養胚胎」、「試管成功率」。

▲鄭家純拖了三年才完成凍卵。（圖／翻攝臉書）

她也提醒女性朋友，「如果妳未婚，目前確定未來想要生小孩，建議先去驗血看AMH數值，作為幾歲該凍卵的實際參考數值。AMH數值開始下滑會掉得很快，這部分的證明，可以網路上爬文看其他網友分享。」



最後她想跟觀望凍卵的已婚女性說，「我選擇凍卵而不是凍胚胎，除了凍胚是十年保存期限，還有因為在台灣的法律規定，未來若婚姻結束，冷凍胚胎必須被銷毀，女人的卵子不像精子，可以到中年後才面臨到品質不易受孕的現實，所以我這次是選擇凍卵，而不是凍胚胎。」

而她之前也提過，因為老公AKIRA念研究所，還有很多事情要忙，所以不僅婚禮延後舉行，她也趕快凍卵，以免卵到用時方恨少。