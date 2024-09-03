于子育含淚中途請辭　被爆「與梁赫群牽手上廁所」

記者葉文正／台北報導



于子育主持民視《姊妹亮起來》2年半共227集，近期因為舞台劇、戲劇演出等規劃請辭，她今（3日）最後一次錄影，並含淚表示：「我覺得人生總是有不同的階段，現在也是一個階段性的任務完成。」搭檔梁赫群更自爆會跟她一起去上廁所，感情相當融洽。

▲于子育(左)請辭梁赫群不捨。（圖／民視提供）

于子育表示近幾年接演多檔戲劇作品，長時間下來感覺能量被掏空，擔心如此循環後會影響到其他作品，「這幾年陸陸續續地不停拍戲、主持、演舞台劇，每個作品對我來講都是非常重要 ，因為演員需要很大的能量去賦予角色，我不希望因為自己被掏空而去影響到其他作品，取捨後決定先請辭節目，希望能在年底前調整到最佳狀態。」

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▲兩人會一起去上廁所。（圖／民視提供）

她近年來演出《俗女養成記1、2》、《我的婆婆怎麼那麼可愛1、2》、《她和她的她》、《茁劇場—非殺人小說》等多檔戲劇，為了顧及自身體力跟品質，她已經忍痛推掉3至5檔戲劇，「因為真的太喜歡演戲，所以我希望不管演戲或是任何事情都能做得很好，覺得必須調整，未來的路才會更長一點。」她下半年重心將以2齣舞台劇為主，一旁小梁搞笑表示，「子育姊接的都是大戲，都不會找上我。」

▲于子育希望專注在戲劇工作。（圖／民視提供）

于子育說，因為主持節目跟梁赫群成為閨密，2人每次錄影前都會手牽手一起去上廁所，「我們有一個約會步道，開錄前都一定走這段路。」以愛搭便車出名的梁赫群說，于子育很體貼，每次錄影最關心的事情，「就是我有沒有便車可以回家，子育姊每次幫我安排車輛，真的好像調度士。她怕我在路上有個什麼事情，但其實路人比較危險。」

面對分離，2人話語間都是不捨，于子育說：「老梁今天跟我說，他唯一的遺憾就是『我都還沒有搭過妳的便車』，我想留著這個遺憾也不錯，就會一直想著了。」話鋒一轉，梁赫群許願新主持搭檔，搞笑說他曾跟製作單位提議找桂綸鎂、張鈞甯、許瑋甯等人，「不知道聯繫的怎麼樣」。實際上是找小禎或嚴立婷，目前正在洽談中。