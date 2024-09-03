「準媽媽」臧芮萱演偏鄉護理師！人生首次吊鋼絲認了：我都在發抖

記者黃庠棻／台北報導

大愛新劇《在光裏的人》以中西醫「葉明憲」（王傳一飾）與「林繁幸」（翁家明飾）為主角，描述前進台灣「無醫鄉」之一嘉義大埔鄉行醫的真實故事，將在10月3日起週一至週五晚上8點於大愛電視台與YouTube頻道播出。

▲大愛新劇《在光裏的人》 。（圖／大愛電視提供）

日前宣布新婚並升格人母的臧芮萱，也出演了《在光裏的人》，飾演在大埔醫療站服務的護理師「蔡淑蘭」，為拍摔車戲，她人生首次挑戰吊鋼絲，雖然「鋼絲專業戶」翁家明指導她許多吊鋼絲小技巧，現場也有替身，但她仍相當害怕，直呼「我看替身噴飛出去，我也要做一次，當天又是夜戲，在鏡頭後面我都在發抖，手腳超級冰冷，但又不想要劇組的人費心，所以都不敢說出口。」

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▲臧芮萱演出《在光裏的人》遇上重重困難。（圖／大愛電視提供）

臧芮萱拍《在光裏的人》考驗不只一種，她回憶拍攝時大埔溫差非常大，白天熱但晚上可以狂掉7、8度，因此好幾次她是重感冒、剛退燒狀態上場，透露「一場戲我要大喊，卻完全發不出聲音，最後導演貼心說叫不出來就別叫了」。

不僅如此，不擅長騎摩托車的臧芮萱，還得拍攝騎車走山路，甚至要載人，坦言「有一場要上白馬亭，路上有許多小碎石又崎嶇不平，還有部分泥濘山路，我上去的時候就已經在冒冷汗了，晚上僅10度左右但又不能穿外套拍，所以這次騎車上山的戲，對我來說都是挑戰。」

▲陳明珠出演《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

以主持人身分獲得肯定的陳明珠，這回在《在光裏的人》也可說是正式以演員身份出道，首次演出有完整故事的角色。她在劇中飾演葉明憲醫生的太太「李芳瑜」，有許多和王傳一的對手戲，她透露除了劇組特別為她安排表演課程，去年金馬獎邀請到日本女神「滿島光」來台，她更幸運報名成功，參加女神親自授課課程，

陳明珠說道「滿島光是我非常欣賞的一位演員，課程中她分享很多前期準備跟拍攝當下，包括心態調整或實際上可以做什麼、聽什麼音樂、可以怎麼練習角色等，這些技術層面都讓我非常受用！」

▲張晏塵出演《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）



已演過多次護理師的張晏塵，同樣在《在光裏的人》飾演護理師「林佩瑤」，經常與臧芮萱騎摩托車探視病患，她透露角色個性從一開始找不到自己當護理師的價值，直到來到大埔醫療站找回當護理師的熱情，就跟她自己心境相當雷同，坦言「在這之前，大多人只認識我是個主持人，不認為我是個演員，我也曾對表演感到懷疑，找不到肯定的感覺，直到走進佩瑤的世界，讓我體會到有機會去完整自己的職業是很棒的。」

▲錦雯笑稱終於不是演師姊。（圖／大愛電視提供）



幾乎成為「大愛御用演員」的錦雯，則飾演大埔鄉民「趙梅色」，外號「色咪咪婆婆」，個性海派豪爽，但辛辣個性背後其實藏洋蔥。錦雯笑說第一次看劇本就很興奮，分享「我演大愛很少不是演師姊，這次趙梅色是大埔裡的甘草人物，導演說我可以美美上陣，我還真的從頭到腳指甲、臉上都有顏色！雖然經紀人說根本就是演我自己，但我覺得這個角色更大而化之一點。」錦雯透露角色不同的一面，笑說「她可以在路邊看到蛇就隨手一抓、丟回草叢，大喇喇的個性其實是怕別人有危險，是很體貼的大姐頭。」