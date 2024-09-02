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波特王刪除頻道485支影片！　「以後不能重播了」曝原因

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬網紅「波特王」（Potter King，本名陳加晉）在2022年與前公司聚暘鬧翻，雙方為此大打官司。波特王2日透露，自己雖然拿回了名字，但也刪除了頻道的485部影片，「若之後想重播找不到，原因是因為這樣。」

外送用▲▼波特王刪除頻道485支影片！　「以後不能重播了」曝原因。（圖／翻攝自Facebook／波特王好帥）

▲波特王在兩年前和前公司鬧翻。（圖／翻攝自Facebook／波特王好帥）

波特王提到，很多老觀眾都清楚他之前被要求下架同框前總統蔡英文影片的事，沒想到多年後，曾和他站在一邊的前公司跟自己打官司，「但慶幸最終法院判決認證頻道跟名字就是我的。」

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不過，波特王透露，儘管法院最終判決確認YouTube頻道和名字屬於他所有，但他仍被要求刪除所有與前公司合作期間的所有影片，因為按合約來看，前公司擁有著作權，「剛剛花了17分鐘，刪除過往合作期間的485部影片。」

▲▼波特王刪除頻道485支影片！　「以後不能重播了」曝原因。（圖／翻攝自YouTube／波特王好帥）

▲波特王和前公司決裂後，以「波特王好帥」之名經營社群。（圖／翻攝自YouTube／波特王好帥）

波特王也說，在刪除影片的過程中，他又重看了一次和蔡英文前總統合拍的影片，「想著想著就笑了，小英可以說是翻轉我人生的重要人物之一了吧。」雖然不捨，但他還是刪除影片，「雖然很可惜，日後沒有影片能重播了，不過這份回憶就留在心裡吧。也同步告訴大家這件事，若之後想重播找不到，原因是因為這樣。」

【波特王全文】

當年和中國廠商解約的原因，
是因為中國方要求下架我撩小英前總統的影片。
​這部分也很多老觀眾都知道。

而多年後當初跟我站同一隊的前公司，先是欠我錢欠到我跟他們解約，
解完沒合作後先是各種造謠攻擊，又轉身想搶我Youtube頻道跟名字。
但慶幸最終法院判決認證頻道跟名字就是我的。

只不過我與聚暘媒體合作期間的影片，按照合約來看他們是有著作權，
於是我也再次被要求得刪除所有與聚暘合約期間所創作的影片。
剛剛花了17分鐘，刪除過往合作期間的485部影片。
一路刪到與小英合拍的那部時停頓了一下，想想刪之前重看一次好了！
邊看邊回想那天拍片的大小事。

想著想著就笑了
小英可以說是翻轉我人生的重要人物之一了吧。

但最終也還是刪了。
雖然很可惜，日後沒有影片能重播了，
不過這份回憶就留在心裡吧。

也同步告訴大家這件事，若之後想重播找不到，原因是因為這樣。

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