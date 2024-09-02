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Ribbon晨熙熬爸中風、媽失明　砸金443萬「買下4房公寓」地點曝光

記者吳睿慈／台北報導

大馬流量實力偶像Ribbon晨熙推出全新單曲〈蝴蝶〉，2日在台舉辦記者會，嘉賓王欣晨（Amanda）特別準備一雙銀色翅膀，象徵晨熙就是一隻亮眼的蝴蝶精靈，即將在華語歌壇翩翩飛起、一飛沖天。她家中環境不太好，爸爸先前中風、媽媽失明，搬過20幾次家的她，盼望有自己的小窩，如今美夢成真，坦言「非常踏實」。

▲▼ 大馬歌手Ribbon晨熙。（圖／星辰娛樂提供）

▲Ribbon晨熙家庭環境辛苦，她一肩扛下長女責任，還買了房要跟家人一起住。（圖／星辰娛樂提供）

晨熙自小歌唱才華被看見，4歲就舉辦個人演場會，16歲就在大馬演藝圈出道，疫情後加盟當地「星辰娛樂」，成為旗下重點歌手。她出身檳城，福建話是母語之一，推出華文與閩南話的雙語歌曲〈蝴蝶〉，成為首波推廣歌手，並來台叩關，希望透過音樂讓全球更多年輕人可以多聽、多講福建話，相當難得。

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▲▼ 大馬歌手Ribbon晨熙。（圖／星辰娛樂提供）

▲▼Ribbon晨熙發片，王欣晨（Amanda）驚喜站台。（圖／星辰娛樂提供）

▲▼Ribbon晨熙發片，。（圖／星辰娛樂提供）

雖然外型亮麗，但她自認對感情有點不敏銳，已經好幾年沒遇到意中人，承認目前僅有曖昧對象，「但八字還沒一撇」，被問到心儀的類型，她眼睛發光說：「是像蘇志燮的大叔型。」被媒體虧說喜歡年長的，那幾歲是上限？晨熙表示差距可到大20歲沒問題，又讓媒體一陣驚呼，認為很多50歲男性，已經結過婚有小孩，被問到二婚、有小孩的大叔可以嗎？她則表示二婚的沒問題，但如果要帶小孩可能有點「怕怕」。

晨熙身為長女，一肩扛下照顧家裡的責任，先前父親中風、媽媽在她小時候即失明，家中環境不好，曾搬過20幾次家，她從14歲起負擔家計，從無怨言，也渴望有個屬於自己、安定的家。最開心的是，她憑自己一己之力，終於在去年完成心願，在故鄉檳城購置新居，54坪共四房的社區公寓總價約台幣443萬，接全家住在一起，「有個屬於自己的窩，比什麼都踏實！」

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Ribbon晨熙, Ribbon, 晨熙

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