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路克伊凡斯驚喜連線視訊！放話「去鼎泰豐工作」曝武打戲拍出瘀青

記者黃庠棻／台北報導

最新動作強片《台北追緝令》由名導盧貝松夫妻共同監製，台灣出身的好萊塢導演黃嘉智執導，本片是影史首部全片在台灣取景拍攝的好萊塢電影。今（2）日在萬豪酒店舉行國際記者會，盧貝松導演夫妻、導演黃嘉智、桂綸鎂、姜成鎬、楊明偉都到場共襄盛舉。

▲▼《台北追緝令》世界首映紅毯見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲《台北追緝令》劇組來台灣宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

《台北追緝令》盧貝松導演夫妻、導演黃嘉智、桂綸鎂、姜成鎬、楊明偉出席國際記者會，所有人似乎說好穿著黑色一同現身，尤其是桂綸鎂身穿黑色連身褲，中間挖洞露出小蠻腰，甚至一轉身露出大片美背，好身材展露無遺。

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記者會進行到一半，路克伊凡斯突然透過視訊的方式與現場連線，一開口就說道「很羨慕你們在台北，我在LA看著你們閃耀」，不斷誇讚在場的主演、導演與監製，甚至特別點名與他在《台北追緝令》有愛恨情仇的桂綸鎂，一陣暴風式稱讚「妳好美」、「今天太漂亮了」，瞬間笑翻現場所有人。

▲路克伊凡斯。（圖／記者黃庠棻攝）

▲路克伊凡斯在國際記者會上直播連線。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，路克伊凡斯也大方分享了在台灣拍攝的趣事，他坦言自己有去體驗製作小籠包，且整個過程非常有天賦，笑說「我應該可以去鼎泰豐工作了」。在工作空檔期間，路克伊凡斯也抽空造訪士林夜市，透露自己有試著嘗試臭豆腐，但表情逐漸母湯直呼「我真的不行，我試過了，但真的不行」。

▲路克伊凡斯。（圖／記者黃庠棻攝）

▲路克伊凡斯在國際記者會上直播連線。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，路克伊凡斯在《台北追緝令》有許多武打戲，他表示在正式開拍的前三週就有進行武打訓練，訓練團隊中也不乏台灣人，尤其是在餐廳裡拍的武打戲就花了好長時間排練，身上也出現不少瘀青，讓他印象非常深刻。

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