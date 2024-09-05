小孟老師／9月5日星座運勢　快找獅子好友吃大餐

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：願意奉獻心力
感情：得到親友祝福
財運：大筆存入現金
幸運色：藍色
貴人：金牛
小人：射手
工作：計劃易受矚目
感情：點亮心中明燈
財運：信心滿滿投資
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：處女
工作：全體認真衝刺
感情：迎向美好未來
財運：注意投資風險
幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：天蠍
【土象星座】
工作：齊心協力合作
感情：注意朋友狀態
財運：得到信仰庇佑
幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：金牛
工作：加班完成專案
感情：兩人相依相偎
財運：注意財物安全
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：認真面對工作
感情：新的模式展開
財運：調整預期目標
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：雙子
【水象星座】
工作：風光拿下業績
感情：恢復日常寧靜
財運：請教理專意見
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：簽訂長期合約
感情：破解心中謎團
財運：階段目標達成
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：找到熱愛目標
感情：伴侶鼎力相助
財運：定期存款到期
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：獅子
【火象星座】
工作：立下近期目標
感情：放下心中疑慮
財運：可以繼續買股
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：魔羯
工作：低調面對工作
感情：認真經營愛情
財運：低調賺進財富
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：天秤
工作：好的消息敲門
感情：放下執著心態
財運：可以安心投資
幸運色：綠色
貴人：射手
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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