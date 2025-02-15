哀悼大S...羅志祥含淚悲唱〈愛轉角〉！　全場觀眾看哭了

記者蔡琛儀／綜合報導

大S（徐熙媛）月初在日本病逝震驚各界，和她合作偶像劇《轉角＊遇到愛》的羅志祥（小豬），先前在社群上寫下「一路好走」哀悼老友。他昨（14）日在東京舉辦演唱會，唱到《轉角＊遇到愛》的主題曲〈愛轉角〉時，表情難掩悲傷，唱到結尾更是忍不住抬頭往天上看，被解讀是在悼念大S。

▲▼羅志祥東京演唱會疑似哀悼大S。（圖／翻攝小紅書／羅志祥分享站）

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羅志祥和大S交情相當深，在《娛樂百分百》曾有一段時期和ASOS搭擋主持，還和大S合作偶像劇〈轉角遇到愛〉，甚至羅志祥的歌曲〈撐腰〉MV中，大S更跳舞入鏡力挺他，足見雙方交情深厚。

羅志祥得知大S過世後，不僅在限動悼念。而他昨天東京演唱會中，唱到〈愛轉角〉時，數度深呼吸，並看著遠方和天上，甚至眼眶一度泛淚，讓觀眾都一陣鼻酸。

▲《轉角＊遇到愛》由羅志祥、大S主演。（圖／翻攝自網路）

大S的離去相當突然，讓親朋好友都相當不捨，日前親友們齊聚大S家，賈永婕透露，大家一起聊著一些往事、看照片，范瑋琪和范曉萱還分別歌唱、彈琴追思好友，更透露大S老公具俊曄因傷心過度暴瘦一大圈，令人不捨。今（15）日小S也在臉書上向外界道謝：「感謝大家用不同的方式悼念我親愛的姊姊熙媛，徐家誠摯地表達我們的敬意。」