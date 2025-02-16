被轟完「最醜女一」她怒甩10kg變身！秘訣曝 Rosé也靠它瘦出螞蟻腰

▲韓星庭沼珉演出《惡作劇之吻》時曾被轟「史上最醜女一」，瘦身後搖身一變成為女神。（合成圖／報系資料照、Netflix提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

9天年假後，你是否變胖了呢？趕緊來參考韓星們的瘦身方式，其中一天一餐是最多藝人選擇的方式，例如曾被轟「史上最醜女一」的庭沼珉、以及《APT.》爆紅的Rosé都採用這個方法，庭沼珉成功減去10公斤變身女神，Rosé則維持19吋螞蟻腰，但專家提醒一旦破功恐會導致暴食，建議調整成168斷食，可以兼顧營養與燃脂。

韓國女演員庭沼珉在出道作品《惡作劇之吻》表現備受矚目，卻因為圓潤身形被網友攻擊，甚至被批評是「史上最醜女主角」。易胖體質的庭沼珉下定決心一天只吃一餐，並以午餐為主，同時多攝取蛋白質增加飽足感，像是豆類、魚類、蛋類、乳製品等，再搭配大量的蔬菜和穀物，如糙米和燕麥等。

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這樣的搭配不僅能夠提供身體所需的營養，還能有效地控制熱量攝入，達到瘦身的效果。庭沼珉並搭配瑜珈、皮拉提斯等運動，最後成功瘦身10公斤，搖身一變成為新一代女神，令人刮目相看。

韓國人氣女團BLACKPINK的Rosé近來以新歌《APT.》暴紅，Rosé的纖細身材也引起話題，尤其是19吋的「螞蟻腰」，跳舞更顯搖曳生姿。Rosé曾自曝維持身材的祕訣也是一天只吃午餐，而且份量十足，包括白飯、鮭魚、雞肉或牛肉等蛋白質、大量蔬菜、泡菜，水果也選擇低糖分的蘋果、藍莓。

Rosé分享自己最愛吃的食物是蔬菜和水果，酪梨、蘿蔔、花椰菜、小黃瓜、生菜都是她常吃的選擇，而且都小口小口吃。Rosé透露，小口吃東西可以增加飽腹感，尤其脆脆的生菜，吃起來很有口感，熱量又低，如果嘴饞到不行，Rosé會吃沙拉、優格或玉米來解口腹之慾。

▲9天年假吃吃喝喝，許多人都急著減去多出的體重，專家提醒不要過度節食，以免造成反效果。（圖／報系資料照）



「Rosé餐點內容屬於『低脂減肥餐』，優點是營養均衡，碳水、蛋白質、蔬菜和水果都有，能滿足身體基本需求；而且清爽少油，主要是減少額外添加油脂的方式來減少熱量，以達到減重效果。」營養師程涵宇說，這樣的飲食內容再搭配運動，很容易就能到瘦身目標。

不過，程涵宇提醒，如果長時間一天只吃一餐，很容易導致熱量及營養素攝取不足。「即使營養均衡，但一天只吃熱量不高的一餐，長時間可能會影響代謝，讓身體進入『節省模式』，導致未來更容易發胖（溜溜球效應），而且長時間不進食，容易造成強烈飢餓感，很可能突然暴食。」

程涵宇建議若想瘦身，不妨考慮168斷食法（一天8小時內進食，16小時禁食），確保營養足夠，同時讓身體保持燃脂狀態。至於飲食內容，建議增加蛋白質與健康脂肪（如堅果、酪梨），避免血糖快速下降，減少飢餓感。同時最好在運動後補充營養，尤其高強度訓練後應攝取適量蛋白質及碳水化合物，才能避免肌肉流失。

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