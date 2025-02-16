VERA成員過年「暴肥12kg」　靠一招「2週成功甩肉」

記者蔡琛儀／台北報導

男團VERA推出全新專輯《Ver.25》，昨（15日）在台中廣三SOGO舉辦專輯簽唱會，而見到睽違許久的粉絲讓VERA相當感動，他們更首度完整演出新歌〈Splarke〉，一路從中午簽到天黑。令人感動的是，成員孟維的媽媽跟妹妹，竟悄悄特地從桃園帶著專輯到現場，讓孟維直呼感動到想哭。

▲VERA在台中舉辦簽唱會。（圖／踢帕娛樂提供）

當VERA一抵達簽唱會現場看到睽違已久的粉絲及人潮，讓他們感動不已，為了簽唱會他們也做足準備，巴比笑說：「過年一下子胖12公斤，這兩週總算靠喝無糖綠茶跟吃健康餐瘦回來了！」孟維分享：「簽唱會前其實感覺到特別緊張，有點小失眠；看到這麼多人到場支持真的很感動！」

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學文則透露前一天因為過度興奮完全沒睡，看到現場讓他開玩笑說：「本來覺得好累，一到現場我只能說：大家儘管放馬過來！」藍弟更感性表示：「簽唱會再次回來同一個場地，看到大家都還在，突然感動到很想哭，邱比特是VERA的燃料，一點都不會累！」

▲VERA相當感謝眾多粉絲的力挺。（圖／踢帕娛樂提供）

專輯簽名時，VERA與所有的粉絲們，也難得的近距離互動，蔡朕分享：「前一天晚上很期待大家會問什麼問題，我還自己先想好題庫；簽名的時候跟粉絲聊了很多內心話，聽到大家真誠的話感動到很想哭。」巴比也分享：「聽到粉絲說我們陪他度過一段壓力很大、很憂慮的時期，然後跟我們說謝謝的時候，感動到想哭。」

而簽唱會上的「彩蛋」，則是孟維的媽媽竟然與妹妹一起悄悄從桃園南下，並且帶著專輯上台，讓毫不知情的孟維不斷驚呼！孟維笑說：「真的很開心，大家也一起誇媽媽長得像蔡依林，她應該很開心！」緊接著，VERA將帶著專輯新歌持續到更多地方演出，也期待很快舉辦專場，見到更多這次無法前來的粉絲。