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蛇精男演瀕死蛇妖「章子怡看到笑出聲」　私下傻眼評：那叫表演嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸網紅「蛇精男」劉梓晨在2017年淡出大眾的視線中，直到近來突然現身參加競演節目《演員請就位3》，疑似想借此轉行當演員。他的表演片段於14日被播出，沒想到不僅讓網友傻眼，連章子怡都不留情面地直接笑出聲。

外送用▲▼蛇精男演瀕死蛇妖「章子怡看到笑出聲」。（圖／翻攝自微博／劉梓晨Chen）

▲劉梓晨參加《演員請就位》掀起話題。（圖／翻攝自微博／劉梓晨Chen）

劉梓晨在第一階段的實景表演中，扮演電視劇《長相思》中的蛇妖「相柳」，並演出相柳瀕死前的最後一場戲。只見劉梓晨生硬地唸出台詞，然後倒地，畫面尷尬到讓吳鎮宇退了好幾步；劉梓晨在章子怡過來後，又演了一遍，演技也還是差強人意，還讓章子怡不禁笑出聲。

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▲▼蛇精男演瀕死蛇妖「章子怡看到笑出聲」。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉梓晨生硬的演技讓吳鎮宇、章子怡都傻眼。（圖／翻攝自微博）

▲▼蛇精男演瀕死蛇妖「章子怡看到笑出聲」。（圖／翻攝自微博）

▲▼蛇精男演瀕死蛇妖「章子怡看到笑出聲」。（圖／翻攝自微博）

後來，章子怡遞了一張任務紙條給劉梓晨，要他演出「得知親人過世的反應」，結果劉梓晨馬上浮誇地假哽咽，卻擠不出半滴眼淚，讓章子怡在沒幾秒後立刻收回紙條，皮笑肉不笑地評價：「你真的是在演，謝謝。」

▲▼蛇精男演瀕死蛇妖「章子怡看到笑出聲」。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉梓晨的演技讓章子怡看不下去。（圖／翻攝自微博）

▲▼蛇精男演瀕死蛇妖「章子怡看到笑出聲」。（圖／翻攝自微博）

事後，章子怡在採訪中，被問到對於劉梓晨的演技有什麼樣的看法，她直接回道：「就拿箭扎自己那個嗎？那叫表演嗎？」批評得相當直接。而劉梓晨對此則發文表示：「我的演技屬於是自動演技流派的，雖然不算表演，但已盡力，求放過。」

▲▼蛇精男演瀕死蛇妖「章子怡看到笑出聲」。（圖／翻攝自微博）

▲章子怡評價劉梓晨。（圖／翻攝自微博）

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劉梓晨, 章子怡, 演員請就位, 吳鎮宇, 蛇精男

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