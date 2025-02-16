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高清圖多／婁峻碩、焦凡凡沖繩辦百萬婚禮　賓客曝光「沒有五堅情」！

記者蔡琛儀／台北報導

婁峻碩、焦凡凡前年求婚成功、去年底正式登記，並在今（16日）於日本沖繩完成夢幻婚禮，兩人特別選在有沙灘陽光的沖繩舉辦溫馨婚宴，僅帶50位親朋好友一起飛到沖繩見證小倆口的結婚喜悅，婁峻碩先前就透露與焦凡凡都嚮往浪漫的海島型婚禮，「加上地點方便，考慮到長輩們搭飛機無法忍受長時間飛行的緣故，只要飛90分鐘就可以來我們的婚禮，所以最後決定在沖繩舉辦。」

▲▼焦凡凡、婁峻碩沖繩百萬婚禮。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲▼焦凡凡、婁峻碩沖繩婚紗照。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲▼焦凡凡、婁峻碩沖繩百萬婚禮。（圖／想不到音樂工作室提供）

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兩人婚禮走的是溫馨浪漫路線的「家宴」風格，賓客除了親戚朋友，僅有少數幾位藝人好友出席，就連五堅情、高爾宣等人都沒到場，但包括前輩代表KID、同輩代表派偉俊、「香港代表」Tyson Yoshi，以及焦凡凡的閨密關韶文，與婁峻碩因為合作音樂成為好友的派偉俊更首次擔任伴郎，相當興奮。此外婚禮全程都不收任何禮金、禮物，希望能讓大家當度假一起來現場玩及共享喜悅，至於台灣是否會再補辦婚宴？兩人表示：「台灣應該就不會辦了，辦婚禮真的好累，哈哈！」

為了這次在沖繩的海灘浪漫婚宴，兩人早在半年前就開始規劃，前後砸下百萬元，不過去年下半年兩人工作滿檔，直到上個月才開始積極執行細項，婁峻碩笑說：「婚禮這件事情我們一開始很chill，結果一直到上個月我們兩個才驚覺時間快到了開始慌張，連放年都一直討論要怎麼弄。」

▲▼焦凡凡、婁峻碩沖繩百萬婚禮。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲▼焦凡凡、婁峻碩在沖繩砸了百萬元舉辦婚禮。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲▼焦凡凡、婁峻碩沖繩百萬婚禮。（圖／想不到音樂工作室提供）

被問到兩人有無因此吵架？婁峻碩表示：「完全沒有，我們兩個目標一致，就是想辦一個舒服又溫馨的婚禮，籌備婚禮的部分我只有負責大方向決定，很多細節都是凡凡對接，她花很多時間去籌備跟決定內容上，真的很辛苦。」

焦凡凡也開心表示：「這個婚禮算是我們兩個夢想中的婚禮，親朋好友們都能聚在一起開心地玩，大家住在一起同樂放鬆，雖然還沒開始婚禮，但大家都很開心，感覺婚禮已經成功一半了！」至於做人計畫，小倆口有默契決定先擺一邊，要好好地衝事業跟工作，婁峻碩表示：「終於完成人生大事，接下來我們要好好地衝事業，準備好開始工作，好好地拚一下！」

▲▼焦凡凡、婁峻碩沖繩百萬婚禮。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲焦凡凡、婁峻碩感情超甜蜜。（圖／想不到音樂工作室提供）

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