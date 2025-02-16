VIXX成員KEN歌單寵台粉！翻唱五月天、周興哲　嘴甜：小星星想我嗎

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體VIXX成員KEN於16日在台北CLAPPER STUDIO舉辦一天兩場的「2025 KEN FAN CONCERT IN TAIPEI」，與台灣粉絲相見歡。這場見面會以「WONDERLAND」為主題，KEN不僅帶來最新專輯裡面的作品，甚至翻唱五月天、周興哲、IU等金曲，與粉絲共度甜蜜時光，展現滿滿誠意。

▲VIXX成員KEN歌單寵台粉，翻唱五月天、周興哲等歌手的歌。（圖／ON INN ASIA提供）



KEN開場便用中文問候：「我的小星星們，有想我嗎？」FAN-CON以〈Gradually〉與〈Bye My Only Universe〉揭開序幕，KEN表示這些歌曲象徵著粉絲如同星辰般照亮他的道路，並以中文向粉絲問候，他表示和大家在一起的時候總是感到幸福又開心。

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除了演唱了包括新歌〈The Wind Blows〉、〈We Are Forever〉等作品，重現音樂劇中的經典曲目之外，還特別為台灣粉絲準備驚喜，翻唱五月天的經典歌曲〈戀愛ING〉之外、周興哲的〈你，好不好？〉、IU的〈Love poem〉等作品，誠意滿滿。他笑說：「選歌時煩惱了很久，希望這些歌能傳達我的心意。」

▲VIXX成員KEN嘴甜問粉絲「有想我嗎」。（圖／ON INN ASIA提供）



唱歌之外，KEN在「我們之間的絮語」遊戲環節，讀出粉絲投稿的感人故事，分享音樂如何帶給大家力量與安慰，還即興編了《怎麼辦之歌〉，讓現場笑聲不斷，他感性表示：「如果我的音樂能成為大家的力量，那就是我最幸福的事。」

▲VIXX成員KEN一天內連續在台唱兩場。（圖／ON INN ASIA提供）

演唱會尾聲以將〈Make me strong〉一曲改為中文版之外，KEN更說道：「台灣對我來說一直是一個值得感謝又溫暖的地方，在準備演出的整個過程雖然並不容易．但最終好像都會比我期待的更讓我獲得力量和能量，真的很感謝大家」最後與全場粉絲大合照，完美結束一天兩場的FAN CONCERT，成為所有星光們難忘的美好回憶。