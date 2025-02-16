大蛇丸現蹤高雄「約會女友被認出」！她勾手捏臉 恩愛互動全被拍

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber大蛇丸2024年9月無預警宣布擺脫維持31年的單身生活，喜獲各方祝福。近日格外引起討論的是，雖然已過完情人節，但他15日仍繼續放閃，PO出了女友和他的親密互動照。

▲大蛇丸和女友在高雄約會。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）



照片中，可以看到大蛇丸穿著簡單的黑色短袖上衣和短褲，女友則身穿米白色上衣搭配牛仔裙，小倆口都打扮得十分輕鬆自在。他雖然被女友捏臉，仍不禁露出微笑說「這是愛～」。

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▲網友反應。（圖／翻攝自Threads／jam_cutepig）



雖然女友的真面目仍被插畫遮住，但大蛇丸和她在高雄約會時，就算遇到粉絲，態度依然大方，有網友便在留言區透露「本人蠻親切的，當下你們一起走走就沒特別打擾拍照了，祝福你們」。

▲大蛇丸相當保護女友的隱私。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）



事實上，大蛇丸曾坦言和女友是在全聯買菜認識的，相處近兩個月才正式交往。至於公開戀情的原因，他坦承本來不想公開，但為了給女友安全感，雙方商量過後，他決定宣布，但不揭露另一半的身分和長相，如此一來也不會影響到對方的私生活。