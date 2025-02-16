具俊曄Rain「同台尬舞畫面」被翻出！他1動作被讚爆　網服了：真傳奇

記者田暐瑋／綜合報導

亞洲天王RAIN（鄭智薰）15日在高雄流行音樂中心開唱，演唱完熱門歌曲《Rainism》後，語帶嚴肅地提到已故的大S，並提到交情深厚的前輩具俊曄，並表示：「過世的是我大嫂。」帶領大家為大S默哀10秒，場面令人動容。而其實他與具俊曄過去多次同台共舞，具俊曄展現前輩風度，大方讓出C位讓他表現，兩人精彩尬舞仍是許多粉絲的回憶。

▲Rain和具俊曄同台尬舞影片被翻出。（圖／翻攝自抖音）



網友們翻出RAIN和具俊曄過去在舞台上的熱舞畫面，讓人回味無窮 ，具俊曄的舞技一向精湛，2003年在南韓M-NET演唱會上合作表演〈我〉一曲，RAIN在當年僅算是新人，站在前輩身邊仍舊渾身自信，具俊曄過程中也多次比出手勢，似乎要多給RAIN表演機會，大器舉動備受網友讚賞：「真的是世紀舞王合體！」

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▲Rain和具俊曄同台尬舞影片被翻出。（圖／翻攝自抖音）



事實上，具俊曄當年被封為是南韓娛樂圈第一代舞王，H.O.T.張佑赫是第二代，東方神起的允浩則是第三代舞王，3人曾同台在節目飆舞，堪稱是歷史畫面。Rain在15日演唱會尾聲，突然正色並衣服穿上，表情沈重地說：「我最親愛的前輩俊曄哥哥，他是KPOP非常尊敬的一位，大家都很惋惜，過世的是我的大嫂，雖然我沒有見過她，但因為我是後輩，都來到了這裡（高雄），我認為在這裡默哀是最好的選擇，我們可以一起默哀10秒嗎？」全場沈默為大S哀悼。

Rain接著說，「就像我剛剛說過的，具俊曄是我非常尊敬的前輩，而我身為後輩，來到這裡了，雖然無法親自見他，但也想在遠遠的地方為他祈禱，這是我該做的事，請你們為具俊曄哥哥應援、支持他，他是最棒的前輩，很正直又善良的人，真的很謝謝大家，謝謝我愛你。」不捨具俊曄這幾日喪妻之苦。