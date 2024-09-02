《星光》林道遠遭老婆嗆「廢物」走心！　爆曾分開半年：覺得無理取鬧

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（3日）播出「冒著離婚危險也要說出來！人夫忍無可忍控訴大會」，藝人林道遠覺得老婆靜香疑心病很重：「我只要有一點講錯話，她就會開始亂想，她以前在醫院上班，下班都會跟我講，通常我第一句話會問她『寶貝吃飽沒』，到了第3天，她就說『我要跟你分手，因為你完全沒把我放在心上』。」

▲林道遠抱怨老婆講話不耐煩。（圖／中天綜合台提供）

在場來賓聽完也覺得有點莫名其妙，林道遠則接著說：「這只是一個開場白，但她就覺得我這麼胖、這麼愛吃，只想著把吃的擺第一，就因為這個問題，我們分開半年，因為我也覺得她無理取鬧。」而他透露兩人最終會復合，全是因為靜香想通了：「因為她知道我是在乎她的，只是比較不會講話，所以她來跟我求復合。」



林道遠還抱怨靜香心情不好就拿他當出氣筒：「我最近轉行做房仲，生活非常規律，早上做早餐、送小孩去上學後，我就準備去上班，忙到晚上回到家，我老婆可能就1個通告，還累得跟狗一樣躺在床上。」同場來賓小優一聽立馬替靜香抱不平：「我常跟她一起上節目，你不要看她只有1個通告，她很常要講置入，那個要很多事前準備，而且你現在上班辛苦，她伙食要幫你弄得更好，又要顧小孩，當然會煩悶。」

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而林道遠則解釋是靜香不耐煩的說話態度讓他聽了很受傷：「她真的很棒，願意為我洗手作羹湯，但我只要求語氣好一點，因為她有時候情緒一來，講話就跟利刃一樣，譬如小孩回家找媽媽，她會說『我累了一天，你可不可以不要煩我，去找你爸，你爸跟廢物一樣躺在那邊』。」

