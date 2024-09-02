明道大陸帶貨「6場創10億台幣營收」　9月確定回台灣會粉絲！

記者黃庠棻／台北報導

男星明道近幾年成為大陸直播帶貨藝人界的「流量巨星」，他幽默及獨特的魅力，光6場直播就創近10億台幣營收，單場線上觀看人數高達800萬人。日前他行程滿檔，專程赴巴黎為時尚品牌開幕，就連國際品牌百事可樂也邀明道攜手合作。

▲明道在大陸成為帶貨王。（圖／記者周宸亘攝）

明道直播帶貨的威力強大，2023年在淘寶雙十一購物節期間，曾進行6場直播帶貨，銷售額逼近10億台幣，單場線上觀看人數高達800萬人，尤其美妝和家電更是他最厲害的銷售品項。



不僅如此，去年9月明道也在阿里巴巴直播以「霸總到爸總」登微博熱搜榜，獲得了高達4億次的觀看次數。當時他與侯佩岑在淘寶直播時吸引了超過377萬名觀眾觀看。而與金鐘視帝張晨光合作直播6小時，明道和他也創下453萬觀眾觀看，且銷售總額逾新台幣1.2億。

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▲明道替百事可樂拍廣告。（圖／鏡藝宏海提供）



不只深耕直播平台，明道的演藝事業在2024年持續發爐，與大陸流量小生肖戰、「國民弟弟」吳磊、《西太后》趙思露一同被選為百事可樂攜手合作的年度巨星。

▲明道。（圖／鏡藝宏海提供）



過去，明道以《王子變青蛙》、《天國的嫁衣》、《愛情魔法師》等深情霸總角色深植人心。近日，百事可樂公開的明道最新廣告短片中，安排他再以深植人心「霸總」身分的出場，搭配職人工作中的各種場景，一曝光就受到眾多影迷討論並被瘋狂轉發。

▲明道。（圖／鏡藝宏海提供）

除了百事可樂之外，明道也成為時尚品牌的全球大使，7月他先到巴黎海外店參加開幕活動，9月9日又將回台灣參加該品牌的全球大使記者會，他說道「謝謝廠商的愛戴。我工作一向盡心盡力，接下來也會更加倍的完成使命，9月9日一定回台和大家見面」。

▲明道9月確定返台會粉絲。（圖／鏡藝宏海提供）