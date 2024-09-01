《大學生》班底日本被求婚！尪緊張手抖 朱咩：大聲說100遍我願意

記者潘慧中／綜合報導

《大學生了沒》雖然已停播8年，但仍有不少人活躍於演藝圈和自媒體圈。班底之一的朱咩（朱珈瑩）1日凌晨便在社群網站開心透露，在日本被補求婚了，「 找到對的人，大聲說100遍我願意！」

▲朱咩在日本被求婚。（圖／翻攝自Instagram／chu__mei）



事實上，朱咩早在2023年10月就看好日子先登記結婚，沒想到事隔將近1年，老公在日本跟她補求婚，「所以還沒求婚我就願意嫁了（咦）？」但她知道人生本來就沒有正確的順序，「只要開心跟著我們自己的步驟就好。」

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▲朱咩老公悄悄請朋友訂餐廳。（圖／翻攝自Instagram／chu__mei）

至於求婚過程，朱咩透露因為早就和老公有共識不用太浮誇、不用太多人在場，所以另一半在這趟日本行之前，便遠端請友人協助訂餐廳、請餐廳準備花、再偷偷買好戒指，「他說他緊張的要命。」

▲朱咩和老公在東京鐵塔前加拍求婚照。（圖／翻攝自Instagram／chu__mei）



發現老公求婚當下手在抖的時候，朱咩開心又感動。吃飽回家路上剛好看到東京鐵塔，便再加拍單膝下跪的求婚照，「謝謝一切用心的安排。」

▲▼朱咩謝謝老公的貼心安排。（圖／翻攝自Instagram／chu__mei）



朱咩IG全文：

找到對的人，大聲說100遍我願意！

沒想到這趟來日本被補求婚了

雖然我們是看日子先跑去登記結婚

所以還沒求婚我就願意嫁了（咦）？

不過人生本來就沒有正確的順序

只要開心跟著我們自己的步驟就好

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關於求婚話題，我們互相共識過

不用太浮誇 不用太多人

畢竟他比較害羞⋯

沒想到這趟日本行前老公偷偷準備求婚

好險沒有露出一點被我發現的線索

從台灣買戒指帶來日本 （偷藏很久）⋯

遠端請朋友協助訂餐廳 、請餐廳準備花 等等

他說他緊張的要命

吃飽回家路上 巧遇東京鐵塔

於是就在鐵塔下拍了照片

總之謝謝一切用心的安排

@aon06532

之後再來整理這家餐廳

他們有協助求婚服務 超專業！