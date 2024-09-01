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冰島「爵士女伶」Laufey台北開唱！3000人浪漫朝聖　甜喊：你們是我情人

記者蕭采薇／台北報導

甫拿下2024葛萊美獎「最佳傳統流行演唱專輯」，聲勢如日中天的冰島華裔爵士女伶Laufey帶著全新世界巡迴《Laufey – Bewitched: The Goddess Tour》台北登場，Laufey一抵達後，不忘前往夜市嚐美食大飽口福。

▲冰島「爵士女伶」Laufey。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲冰島「爵士女伶」Laufey，在台北國際會議中心浪漫開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

開心藏不住的Laufey，在台北國際會議中心浪漫開唱，吸引3000人朝聖。Laufey身穿一席碎花蕾絲小洋裝 ，以一曲《While You Were Sleeping》小跑步唯美進場，呈現出仙女般的高雅氣質，一開口就驚豔台下觀眾，隨後熱情回應台下「大家好！」「我的NEW朋友！」

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接著一連串金曲，從自彈自唱、吉他與大提琴演奏，才華洋溢、具極高創作天賦發揮的淋淋盡致，最後全場感動大合唱代表作《From The Start》，Laufey甚至直接驚喜改歌詞，大喊「台北，我愛你 from the start！」超過18首歌曲，唱滿超過75分鐘實力演出，搏得台下滿堂彩！

▲冰島「爵士女伶」Laufey。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲Laufey用中文興奮說「大家好！」（圖／Live Nation Taiwan提供）

Laufey今晚以《While You Were Sleeping》用最純粹又磁性的嗓音示人開場，現場樂迷報以歡呼聲， Laufey用中文興奮說「大家好！」還俏皮說這次多了很多「我的NEW朋友！」

技巧精湛且精通各項樂器的Laufey，從鋼琴、大提琴、電吉他等，搭配一連串名曲《Falling Behind》、《Valentine》、《Promise》、《Let You Break My Heart Again》等療癒的歌聲，讓現場所有人聽得如癡如醉，不論是抒情或是輕快的曲風都能完美駕馭。

▲冰島「爵士女伶」Laufey。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲Laufey《From The Start》千人大合唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

到了後段重頭戲《From The Start》千人大合唱，Laufey結尾時突改歌詞說「台北，我愛你 from the start！」讓歌迷尖叫聲四起，最後在《Letter To My 13 Year Old Self》手機燈海下，劃下美好句點，Laufey替台北留下了難忘又經典的一晚。

 

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