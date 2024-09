冰島「爵士女伶」Laufey台北開唱！3000人浪漫朝聖　甜喊：你們是我情人

記者蕭采薇/台北報導

甫拿下2024葛萊美獎「最佳傳統流行演唱專輯」,聲勢如日中天的冰島華裔爵士女伶Laufey帶著全新世界巡迴《Laufey – Bewitched: The Goddess Tour》台北登場,Laufey一抵達後,不忘前往夜市嚐美食大飽口福。

▲冰島「爵士女伶」Laufey,在台北國際會議中心浪漫開唱。(圖/Live Nation Taiwan提供)

開心藏不住的Laufey,在台北國際會議中心浪漫開唱,吸引3000人朝聖。Laufey身穿一席碎花蕾絲小洋裝 ,以一曲《While You Were Sleeping》小跑步唯美進場,呈現出仙女般的高雅氣質,一開口就驚豔台下觀眾,隨後熱情回應台下「大家好!」「我的NEW朋友!」

接著一連串金曲,從自彈自唱、吉他與大提琴演奏,才華洋溢、具極高創作天賦發揮的淋淋盡致,最後全場感動大合唱代表作《From The Start》,Laufey甚至直接驚喜改歌詞,大喊「台北,我愛你 from the start!」超過18首歌曲,唱滿超過75分鐘實力演出,搏得台下滿堂彩!

▲Laufey用中文興奮說「大家好!」(圖/Live Nation Taiwan提供)

Laufey今晚以《While You Were Sleeping》用最純粹又磁性的嗓音示人開場,現場樂迷報以歡呼聲, Laufey用中文興奮說「大家好!」還俏皮說這次多了很多「我的NEW朋友!」

技巧精湛且精通各項樂器的Laufey,從鋼琴、大提琴、電吉他等,搭配一連串名曲《Falling Behind》、《Valentine》、《Promise》、《Let You Break My Heart Again》等療癒的歌聲,讓現場所有人聽得如癡如醉,不論是抒情或是輕快的曲風都能完美駕馭。

▲Laufey《From The Start》千人大合唱。(圖/Live Nation Taiwan提供)

到了後段重頭戲《From The Start》千人大合唱,Laufey結尾時突改歌詞說「台北,我愛你 from the start!」讓歌迷尖叫聲四起,最後在《Letter To My 13 Year Old Self》手機燈海下,劃下美好句點,Laufey替台北留下了難忘又經典的一晚。