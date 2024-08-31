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首個在韓出道台灣女團！　幻藍小熊妝造大進化...絕美造型照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

台灣首支在南韓出道的女團「GENBLUE幻藍小熊」，將於9月2日推出首支韓文單曲〈COCOCO〉，這支出道單曲由南韓知名娛樂公司「HYBE」旗下的製作人EL CAPITXN及FRANTS共同製作，歌曲從歌名到歌詞皆以GENBLUE幻藍小熊的組團標誌、夢想及精神出發去延伸。

▲▼幻藍小熊〈COCOCO〉。（圖／天空娛樂提供）

▲幻藍小熊即將在南韓正式出道。（圖／天空娛樂提供）

在出道前夕，天空娛樂無預警釋出兩支MV預告片，展示了GENBLUE幻藍小熊從清純學生美眉變身為華麗帥氣的「超能力熊女孩」的過程。她們連妝感、造型都全面進化，以色彩繽紛的「彩色熊女孩」街頭酷炫風造型，增添獨特的時尚美感，為此團員私底下都卯足全力在體態及身體管理上自我加強。

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除了每天堅持練體能一小時及喝超過2000cc的水外，像是許媛媛為了造型特別把頭髮留長到超過30公分，及腰的長度讓她光是每次洗完頭髮吹乾就要花超過半小時；而有「最美國中生」封號的NICO則透過學瑜珈及吃水煮食物來調整體態，采甄則靠吃沙拉來讓膚質變好。幻藍小熊更為了首支韓文單曲〈COCOCO〉勤練韓文發音，大家都向韓籍成員AYEON（阿勇）拜師學藝。

▲▼幻藍小熊〈COCOCO〉。（圖／天空娛樂提供）

▲幻藍小熊推出首支韓文單曲〈COCOCO〉。（圖／天空娛樂提供）

而她們日前首登韓國打歌舞台《ENA K-POP UP CHART SHOW》做宣傳暖身，為此前一天從早練習到半夜，沒想到當天還有台灣粉絲特別飛來首爾為她們打氣加油，也有幾位南韓粉絲帶了名牌來應援，讓六人得知後感動到紅眼眶，隊長XXIN表示：「聽到台灣歌迷當天飛來參加我們的打歌舞台後，隔天一早又搭九點的飛機回去，實在太感謝也太心疼她們了！」接下來幻藍小熊也將征戰各大知名的打歌舞台。

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