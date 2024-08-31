還剩4個月！雙魚小心暗箭 「3星座開花結果」獅子雙豐收：年底最明顯

記者潘慧中／綜合報導

2024年只剩下4個月，星座專家白瑜最近在《11點熱吵店》分析12星座的下半年運勢，並歸納出「小人在後，萬事宜謹慎」、「腳踏實地努力才有回報」、「桃花爆棚，好壞參半」和「開花結果，順利兼順心」，提供給大家參考。

▲白瑜分析12星座的2024下半年運勢。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



[廣告]請繼續往下閱讀...

小人在後，萬事宜謹慎：雙魚、處女、水瓶

白瑜表示以流年來看，雙魚要注意暗箭，「所謂的案件是，別人在暗箭射你，但事實上我們自己有盲點，我們反而要反觀自己。」

▲白瑜叮嚀雙魚要提防暗箭。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



處女要謹慎，「比如說看到別人偏財，我也想要試試看，但事實上是不是有時間顧及得到所有的事？如果不顧及得到的話，我的精力主要放在哪裡？我覺得覺察度要比較高。」

水瓶要冷靜，「有時候在銜接的過程或過渡的過程中，很容易迷茫和慌，冷静的時候才知道哪個人說話我是想聽的，哪個人的狀況是他本身不好，他只是來勾我的、引誘我的，要有分辨力。」

腳踏實地努力才有回報：雙子、天蠍、巨蟹

白瑜表示雙子今年若有目標，明年就會有收穫。

天蠍則求一個「穩」字，白瑜表示天蠍財運真的很好，「但天蠍的財運好，是來自於旁邊的人或者自己的敏銳度。但如果不穩的話，比如說像股票，我知道哪一支股票賺，但我進場、出場的時間就有問題。 」

▲白瑜表示天蠍財運會很好。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



巨蟹注意要有積極的態度，下半年雖有各種合作機會，「但不同的人心態不一樣，巨蟹很容易敏感，心態不一樣。但積極的狀態就是『我管他是什麼樣的人，先做了再說』，機會把握比較重要。」

桃花爆棚，好壞參半：天秤、魔羯、金牛

白瑜解釋天秤的桃花屬於自身需要、旁人也需要，自身需要是「真的是想要有一個人好好的走在一起」，旁人卻不這麼想，「你周圍的人就是『我知道你的毛往哪個方向，我就順著你的毛摸』，但事實上是有目的的」，她建議要多觀察。

▲白瑜提醒天秤要睜亮雙眼觀察。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



魔羯就是今年特別想被關注，旁人也想特別關注他，「因為有些事情就是風口浪尖。就在這種狀況下，我們知道被關注了，那關注的人是不是我喜歡的？然後，這個錢是不是我要賺的？我所說的話、所行的行為會不會給自己的未來有什麼坑？所以要往遠看！」

金牛可能是受傷多了，想法也逐漸轉念，「桃花來我的就是我的，不是我的也不會怎樣。」但白瑜建議可以釋放一些機會，「人有時候太被動了，命運不是不好，是自己把它想成不好的就做成不好的。」

開花結果，順利兼順心：牡羊、射手、獅子

牡羊事業有成，但白瑜建議人際關係方面要懂得進退，「拿捏的部分要多謙虛一點」，若能做到，事業和愛情都能因自身的專注而被接受，口碑方面也能備受肯定，「在年底特別明顯。」

射手好運很多，由於前幾年已經準備好了，今年一等到機會，有很大的可能可以促成想要做的事情。

▲白瑜表示獅子的愛情和事業將雙豐收。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



獅子可以心想事成，「愛情事業都會雙豐收」，如果早就有耕耘的話，接下來就能享受事半功倍，「你可以做少少事，就可以有很多結果。」