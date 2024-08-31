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輪椅族YTR朴偉「最後求婚」超催淚　為宋枝恩練習站起來：未來一起走

記者吳睿慈／綜合報導

南韓輪椅族YTR朴偉（音譯，Park we，박위）即將在10月9日與女星宋枝恩結婚，他因事故導致下半身癱瘓，但近半年積極復健，向未婚妻承諾「我一定會站起來，到時候我們一起走！」兩人忙於舉辦婚禮的期間，他29日在IG分享求婚過程，開玩笑地表示「雖然我講了超過一千遍跟我結婚，但這次我想最後再說一次」，氣氛令人動容，影片逼哭大批粉絲。

▲▼輪椅族YTR朴偉「最後求婚」超催淚　為宋枝恩練習站起來：未來一起走。（圖／翻攝自朴偉IG）

▲▼朴偉釋出最後一次求婚的影片。（圖／翻攝自朴偉IG）

▲▼輪椅族YTR朴偉「最後求婚」超催淚　為宋枝恩練習站起來：未來一起走。（圖／翻攝自朴偉IG）

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朴偉於29日上傳「驚喜求婚」的影片，宋枝恩坐在沙發上，他捧著一大束花現身，真誠地念著親手寫的信件，「親愛的枝恩，去年3月在教會上看到妳的第一瞬間，我就著迷於妳的開朗笑容了，我覺得枝恩是上天從以前就為了我而準備的特別的人。」

▲▼輪椅族YTR朴偉「最後求婚」超催淚　為宋枝恩練習站起來：未來一起走。（圖／翻攝自朴偉IG）

▲▼朴偉求婚影片超催淚。（圖／翻攝自朴偉IG）

▲▼輪椅族YTR朴偉求婚影片超催淚。（圖／翻攝自朴偉IG）

「我很喜歡妳笑的時候，只要妳用又純真又開朗的表情看著我，我就感到很幸福，所以我想要一直逗笑妳，我向妳說過超過千遍『跟我結婚吧』，今天我想要在說最後一遍『枝恩，妳可以跟我結婚嗎』。」催淚的真情告白，兩人都在鏡頭前哭出來。

▲朴偉曾經說過，要為了宋枝恩練習站起來「未來一起走」。（圖／翻攝自SBS）

▲朴偉曾經說過，要為了宋枝恩練習站起來「未來一起走」。（圖／翻攝自SBS）

這段求婚影片看得粉絲眼眶都是淚，事實上，朴偉當年原本被判斷為全身癱瘓，但他憑藉驚人毅力復健，現已經能好好地控制上半身，而他與宋枝恩的愛情故事感動眾人，他也曾在節目上承諾：「我一定會站起來的，到時候我們牽著手，一起穿著鞋子走吧。」婚禮在即，他更努力健身，大批粉絲替他加油打氣，希望再次看到奇蹟的瞬間。

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