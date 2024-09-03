小孟老師／9月3日星座運勢　小確幸就看幸運色

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：破曉時刻到來

感情：好的循環開始

財運：小賭怡情即可

幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：可以迅速通關

感情：接受好的安排

財運：勞煩前輩指點

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：魔羯

天秤座

工作：靈感蜂擁而上

感情：可以解決問題

財運：可買彩券小玩

幸運色：淡藍色

貴人：獅子

小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：專業戰勝耳語

感情：追求新的開始

財運：實施實際計畫

幸運色：黑色

貴人：天蠍

小人：雙子

金牛座



工作：調整工作細項

感情：祈求可以過關

財運：財運進財順利

幸運色：銀色

貴人：處女

小人：射手

處女座

工作：可以獲得勝利

感情：用愛擁抱家人

財運：設好停利停損

幸運色：卡其色

貴人：魔羯

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：接受前輩協助

感情：起身面對問題

財運：收益多有波動

幸運色：玫瑰色

貴人：水瓶

小人：處女

天蠍座

工作：祈求好事發生

感情：可以堅強面對

財運：投資切勿盲從

幸運色：橘色

貴人：射手

小人：天秤

雙魚座

工作：可以鬆一口氣

感情：兩人達成共識

財運：拓展收入業務

幸運色：橙色

貴人：天秤

小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：工作事項定案

感情：新的關係開始

財運：分散投資標的

幸運色：灰色

貴人：雙子

小人：金牛

獅子座

工作：完成巨大專案

感情：走過難忘時光

財運：減少衝動花費

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：天蠍

射手座

工作：心中患得患失

感情：可以輕鬆面對

財運：有望翻紅出清

幸運色：棕色

貴人：雙魚

小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。