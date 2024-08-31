《一日三餐》車勝元、柳海真回歸！10月開播「獨缺孫浩俊」原因曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓療癒實境節目《一日三餐》由綜藝鬼才羅PD打造，深受廣大觀眾喜愛，紅遍全亞洲，尤其是車勝元、柳海真、孫浩俊組合，近日時隔4年，即將推出最新一季的《一日三餐 Light》，找回車勝元、柳海真回鍋，卻唯獨缺了老么孫浩俊，讓許多老觀眾不解，羅PD對此也在節目上主動提及此事，並公開了背後原因。

▲《一日三餐》時隔4年回歸。（圖／翻攝自海報）

《一日三餐Light》將於10月20日首播，這季節目算是睽違四年後回歸的《一時三餐漁村篇》第6季，由車勝元和柳海真擔任班底，孫浩俊則缺席了這一季。羅PD在自家YouTube頻道中透露，這次無法與孫浩俊合作，是因為製作單位想創造不同的節目效果，讓車勝元和柳海真兩人之間有更多的互動和火花，也因為這季節目的核心主旨在此，導致孫浩俊無法參與這一季。

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▲《一日三餐Light》是特別篇，不會有孫浩俊。（圖／翻攝自孫浩俊Instagram）

羅PD進一步解釋：「原本車勝元、柳海真、孫浩俊三人組合的節目形式非常穩定，但這次我們想嘗試一些新的東西，讓車勝元和柳海真單獨互動，於是我們得出結論，孫浩俊這次不能參與。」雖然孫浩俊對於無法參與這季的《一日三餐》感到些許遺憾，但他仍然支持節目，並向羅PD表示自己非常期待看到前輩們的表現。羅PD也強調，孫浩俊仍是《一日三餐》的固定成員，只是在這次特別篇中暫時缺席，未來會回歸節目。

此外，羅PD還坦言，2024年公司面臨經營壓力，他必須策劃一些確保會成功的節目，因此選擇重新啟動《一日三餐》和《瑞鎮家》，確保公司能夠達到營收目標。他表示：「其實今年我們面臨著營運上的壓力，公司需要賺取足夠的收益來支付員工薪水和營運費用。」相當坦然地透露了公司營運狀況。