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YTR陳彥婷遭兒碎唸「不能說別人帥」！　爆笑對話曝光她無奈：好獨裁

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber陳彥婷和巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，最近斜槓開早午餐店的她，也不忘在社群記錄親子日常。今（30）日她就在IG限動發文透露，自己在外面稱讚某個路人很帥時，遭到「黃金」制止不能說這種話。為此，陳彥婷哭笑不得表示：「好獨裁！」

▲陳彥婷。（圖／翻攝自Facebook／thetiffanychen）

▲陳彥婷會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／thetiffanychen）

陳彥婷提到，當天在外用餐時，她隨口對老公表示後方桌的外國人長得很帥，沒想到這句話立刻引來兒子「黃金」毫不客氣地對她說：「媽咪妳不能說這種話！」面對兒子的突然碎唸，陳彥婷感到疑惑，於是詢問：「我說了什麼話？」結果兒子一本正經地回答：「妳不可以說別人帥。」這番話讓陳彥婷更加不解，因為在她看來，這只是對別人的一種稱讚。

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▲陳彥婷。（圖／翻攝自Facebook／thetiffanychen）

▲陳彥婷透露自己誇獎路人帥，被兒子制止。（圖／翻攝自Facebook／thetiffanychen）

緊接著，陳彥婷再向兒子追問：「為什麼！！我稱讚別人啊。」然而，兒子卻堅持地表示：「妳可以說我帥，也可以說爸爸帥，但不能說別人帥。」由於老公和兒子同樣都是天蠍座，因此這段對話讓陳彥婷既感到無奈又好笑，她幽默地寫道：「好獨裁的天蠍們。」並在文末附上一個微笑的表情符號。

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關鍵字

陳彥婷, 巨人, 結婚, 黃金, 網紅, YouTuber

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