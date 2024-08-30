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船小郭泓志一路腳麻　胡宇威和KID擔心血液不循環腳黑掉

記者葉文正／台北報導

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目《上船了各位！》，有線收視達0.43，更持續蟬聯MyVideo與HamiVideo節目類榜首，所有人進行首次長征，從台東太麻里划行到綠島，預習石垣島之路，而原先大家都以為夏浦洋會是划向石垣島的第八人，而本周公布名單讓七位藝人驚訝，竟是每天跟在旁邊的教練陳瑋涵(百八)。

▲鍾瑶與妹妹。（圖／三立提供）

▲鍾瑶(右)與妹妹。（圖／三立提供）

《上船了各位！》距離划向石垣島的進度越來越近，百八教練的加入讓所有藝人吃了定心丸，百八來頭不小，她是輕艇激流兩屆亞運銀牌選手、國際輕艇總會推廣教練，連羅蘭的教練羽根田卓也都表示她深受國際肯定，是日本和台灣一起努力的戰友，擁有出色的技能和知識。

▲鍾瑶與妹妹。（圖／三立提供）

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▲蔡昌憲(右)與妻兒。（圖／三立提供）

郭泓志也表示她划槳像就像吃飯一樣輕鬆。百八教練表示去年亞運她沒有很好的成績，接著又要面對巴黎奧運的資格賽，但在關鍵時刻錯失了去奧運的機會，原本她計畫先休息，就突然接到《上船了各位》的企劃，沒想到她竟成為划向石垣島的最強夥伴。
▲鍾瑶與妹妹。（圖／三立提供）

▲雷艾美(左)與爸爸。（圖／三立提供）
七位藝人海上長征目標挑戰70公里，由台東划向綠島，這一條海上獨木舟路線，除了《上船了各位！》藝人外至今沒有人挑戰成功。因為阻礙挑戰的最大難關就是黑潮潮流，以及強勁的南風會將獨木舟一直推向北方，為了控制好航線，這趟比起之前都費力，稍稍一放鬆，船的方向會立刻偏掉。而上一趟划龜山島，全程不斷喊話鼓勵大家，擔任海上精神領袖的KID這次也累翻了，從凌晨出發前就不斷檢查隊友們的狀態，監督大家吃暈船藥，甚至還準備了防暈貼片，連胡宇威都笑問：「會ㄎ一ㄤ掉嗎？」

凌晨三點母船開離港後，全部隊員立刻在船上找空間躺下來睡覺補充體力，只有KID全程未睡，照顧隊友以及協助教練觀察海上狀況。輪到他划行時，因爲要使力往南切方向，又要緊盯跟著前面百八的船，心力花費大，所以累壞了。

嘴硬的他，當母船上隊友知道他累，為他喊加油時，還搞笑問：「我很好，為什麼要為我加油？！」然後就自己大喊加油！另郭泓志這次乘坐的獨木舟尺寸比較小，因此他長腿塞在船裡划10分鐘就腳麻了，只稍微停下來捏腳，船立刻被海流帶往北漂，讓前座的瑞瑪席丹必須獨立不停槳趕緊划。

而郭泓志一路都在腳麻的狀況下，連胡宇威和KID都擔心他腳會黑掉，好在，最後他也找到適應的方法，不需要隊友支援，仍將自己的里程數划完。這一趟划行到綠島，沒想到雷艾美、鍾瑶、蔡昌憲的家人及KID的好友們早已在岸邊等候。而蔡昌憲一聽到有人在呼喊爸爸，便很開心地說「是我兒子嗎？」很謝謝家人願意坐車、坐船去幫他們加油，給了他們很大的溫暖。

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KID, 鍾瑶, 蔡昌憲, 瑞瑪席丹, 郭泓志, 雷艾美, 羅蘭

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