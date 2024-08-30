陳天仁被爆劈腿再決裂閨蜜！　突PO雞湯文：心態是最好的風水

記者王靖淳／綜合報導

女星陳天仁日前被爆出在和小6歲饒舌歌手男友皇毅交往期間劈腿，她在節目上自爆被男方家人懷疑「貪圖家產」才分手，事後更傳出她與好友邱偲琹閨蜜情決裂，一舉一動引發外界討論關注。然而，陳天仁今（30）日在IG發文，有感而發分享她對人生的體悟。

▲陳天仁發文表示：「心態才是最好的風水。」（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

陳天仁表示，雖然自己深信「讀萬卷書不如行萬里路」的道理，不過她也認為，透過旅行和親身經歷，來擴展視野和提升格局，比僅僅依賴書本知識更為重要。陳天仁指出，這樣的生活方式讓她自認想法和格局比別人高的快。然而，她也坦言，隨著時間推移，逐漸明白若心境無法放寬，那麼即使有再多經歷，也會像「窄小籠子」般限制內心成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳天仁平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

陳天仁提醒大家，學會放鬆心境，才能真正地享受生活中的每個瞬間，無論是歡樂的旅行還是艱難的試煉，都應該以平靜的心態來面對。最後，陳天仁鼓勵大家專注於自己的生活，享受當下的每次旅程和挑戰，並強調「心態才是最好的風水」，呼籲大家保持積極的心態，才能真正從生活中汲取力量。