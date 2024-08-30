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秦嵐演未成年人刑事檢察官！　「專業術語太多」崩潰：背到舌頭打結

記者黃庠棻／台北報導

由實力派男星張譯跟女神秦嵐強強聯手，聚焦少年事件與未成年人保護的《九部的檢察官》，以豐滿的人物關係與真實卻不失溫暖的視角，獲得觀眾好評，播出後口碑持續翻漲，有效播放量突破6億次，話題持續霸榜，目前《九部的檢察官》全集已在愛奇藝國際站上線。

▲《九部的檢察官》。（圖／iQIYI國際站）

▲《九部的檢察官》由秦嵐、張譯主演。（圖／iQIYI國際站）

《九部的檢察官》描述秦嵐飾演的未成年人刑事檢察官「都子瑜」深耕少年事件多年，原本被看好升官，但是她的前男友「雷旭」（張譯飾）卻突然空降成為主任，兩人隱藏曾經交往的事實，以上司跟下屬身分再度共事，攜手深掘未成年案件背後隱藏真相。

劇中出現家暴、校園霸凌、性暴力、未成年人出入夜店、網咖、容貌焦慮等社會議題，秦嵐霸氣的一句「孩子的事不只是你的家事，也是我們九部的事」讓觀眾叫好，她也希望未成年人父母及監護人能多關注孩子的心理問題，用關愛和引導的方式跟孩子溝通交流。

▲《九部的檢察官》。（圖／iQIYI國際站）

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▲《九部的檢察官》由秦嵐、張譯主演。（圖／iQIYI國際站）

在拍攝《九部的檢察官》之前，張譯的正派形象已深植人心，導演梁昊透露，即使如此，張譯仍努力想演出差異化，他對待角色認真嚴謹的態度，也讓同劇演員獲得力量，劇中扮演法警的王真兒跟他有不少衝突對手戲，她說「演員遇到同性質的角色，難免會有惰性，變得不愛去思考，但譯哥完全相反，他一直想突破創新，拍攝過程中也會提供我們很多演技細節上的點子。」

▲《九部的檢察官》。（圖／iQIYI國際站）

▲《九部的檢察官》由秦嵐、張譯主演。（圖／iQIYI國際站）

秦嵐表示，以前自己很害怕也很排斥講專業的台詞，拍《關於唐醫生的一切》時，每天背台詞都像在準備大考，但拍完後，她覺得非常有成就感，因此更勇於嘗試不同職業的角色，這次面對艱澀的法律條文，她苦笑說「我背到舌頭快打結了。」

▲《九部的檢察官》。（圖／iQIYI國際站）

▲《九部的檢察官》由秦嵐、張譯主演。（圖／iQIYI國際站）

對此，秦嵐也被選為劇組裡最有反差感的人，王真兒說「不用多說，嵐姐的電音朵拉已經風靡全網了，太可愛了，我是第一次跟她合作，第一場戲裡我得開車載她，工作人員都很緊張，拍完後她突然對我說，『可以啊！妹妹！有兩下子。』我們的關係也一下就拉近了，跟她拍戲很舒服也很有安全感。」

▲《九部的檢察官》。（圖／iQIYI國際站）

▲《九部的檢察官》由秦嵐、張譯主演。（圖／iQIYI國際站）

而秦嵐演過不少古裝劇，並以《延禧攻略》的富察皇后一角爆紅，但近年她較常接拍現代劇，在《關於唐醫生的一切》及《九部的檢察官》裡的幹練職人形象也受到觀眾肯定，她說「能拍很多現代劇，讓我感觸特別深，生活中有太多英雄的故事值得跟大眾分享，也能讓觀眾在看戲之餘，吸收一些醫療或法律知識，這對身為演員的我來說是很有意義的事情。」

▲《九部的檢察官》。（圖／iQIYI國際站）

▲《九部的檢察官》由秦嵐、張譯主演。（圖／iQIYI國際站）

《九部的檢察官》結局中，雷旭查到了案子幕後黑手的重要線索，結果卻被綁架威脅，對方還用雷旭的手機發訊息給都子瑜，引誘她過來，腦筋動得快的雷旭，趁著和她通話的機會，以「椰子雞」當暗號，成功讓都子瑜察覺事情有異。

都子瑜立刻通知同事報警並順著定位找到雷旭，兩人在險遭活埋的千鈞一髮之際成功獲救，全劇一開場因為吃了椰子雞導致過敏的雷旭，最後卻被椰子雞救了一命，讓觀眾笑稱，這前後呼應簡直太妙了。《九部的檢察官》全集已在愛奇藝國際站上線。

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