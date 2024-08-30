陳芳語認了「很容易走心」 出道12年一次說清楚：沒辦法一直偽裝

▲GUCCI黑色翻領上衣、GUCCI白色背心、GUCCI閃鑽短裙、Roger Vivier金色玫瑰珍珠胸針。（圖／林士傑攝／CTWANT提供，下同）

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網路搜尋「Kimberley陳芳語」，明明主業是歌手，卻可以搜出很多跟工作無關的新聞，明明只是個剛滿30歲的女孩，出道這12年的時間卻像是身上被插了無數的刀劍，一個人從強悍到勇敢揭露傷痛、從甜美包裝的糖衣到展示自己原本的個性，陳芳語的脆弱跟堅強，一路跌撞、一路承受，到現在懂得發洩、懂得為自己說出口。

18歲出道的陳芳語，告訴自己要堅持、不能放棄，弱點一旦被發現，馬上會成為被攻擊的目標，雖然可以穿上盔甲防禦，但就是感覺不自然，「其實我發現我的個性是很喜歡表達的，我很OK、我不哭、我很STRONG，我不會被任何人、任何的事情給影響，但我最近比較勇敢地願意說出來……其實我內心是一個還蠻弱的人，我的內心非常敏感跟纖細，很容易走心、很容易有很多的情緒，所以在這個過程中，想要假裝很沒事，大家覺得妳看起來很兇、覺得看起來很霸氣，但其實每一個人內心都有脆弱的地方，不管妳想要偽裝自己多沒事……其實我覺得這個拉扯會累。」

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▲（圖／林士傑攝）



陳芳語思考30歲之前的人生做了些什麼？有沒有後悔？發現可能從20歲、甚至更早之前就在「假裝」，假裝視而不見、不讓自己感受到傷心跟負面的情緒，就只為了讓自己看起來比較堅強，現在知道要告訴自己「其實真的說出來感覺比較好」。

剛出道的陳芳語被包裝成甜美無害的女孩，那個比較不像自己的個性，也不習慣要假裝成不像自己的樣子，本性慢慢顯露出來，這十多年來逐漸越來越像自已，在這過程中也會思考，其實躲在某個形象後面挺安全的，朋友會說她上班工作跟平時是不同人，很人格分裂，陳芳語開始思考如果把自己真正的樣子展露出來，會不會被接受、喜歡？「我覺得久了真的發現妳沒有辦法一直偽裝跟假裝，會自然而然露出來，所以很多時候很多人會覺得我有轉型、或者是我現在決定我想要做這個樣子，但其實這只是我的過程。」

▲（圖／林士傑攝）



雖然有時還是會害怕毫無保留地展現、有時會害怕百分之百地分享後會被放大攻擊、覺得躲在某個形象後面似乎是個舒適圈……但陳芳語很清楚那個就不是自己，與其屈服，不如面對，所以在30歲這年，推出了新專輯《kiki》，以身體裡的那個小女孩為名，說出自己想說的話。

「我之前在寫歌跟其他的作品，比較會是沒有那麼深、沒有那麼內心的一些情緒，對我來說可能比較好去分享出來，沒有那麼赤裸，但是真的要講到一些自己的理念、或是一些原則，或是一些真的講到非常的……真的很像沒有穿衣服一樣，會覺得自己被打開了，所以這一張專輯對我來說，我覺得渴望被大家理解跟看到，因為其實之前我很常遇到的問題是：我有很多想要分享、或者是很多想要讓大家知道的事情，但是因為之前的形象或是包裝的關係，就會跟我原本的樣子不太一樣，所以我很希望《kiki》這一張專輯真的可以完全沒有妥協，把自己想要很在乎、很重視的事情透過音樂分享。」

▲（圖／林士傑攝）



要把自己攤開，很冒險、也很危險，做音樂冒險不是壞事，跨出那步、成功了，成就了一張暢快淋漓的作品，危險的是把自己打得太開，人性中最私密的那面可能會被察覺，陳芳語坦然，反正之前想說的話常因為一些限制、一些考量，沒辦法做自己，現在可以把私下的樣子用音樂傳出去，反而是個理想狀況。

「我覺得是時間的問題，妳慢慢了解一個人的時候，就會了解她有可能因為個性的某些地方而做出某些決定，就像我剛開始最常聽到『我本來不知道妳是這種的人，我以為妳很甜、很可愛……』這就是這個工作塑造我的形象跟氛圍給大家，但是久了之後，會發現真的內心的一些比較原始個性的地方。」

▲（圖／林士傑攝）



Kimberley陳芳語

生日：5月23日

音樂作品

2012年《Kimberley》

2013年《Kimberley金式代》

2017年《#Tag Me》

2020年《公主病》

2021年《wfh》

2024年《kiki》

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