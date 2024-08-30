展榮展瑞轉型主持實境秀　赴泰水上市場　獲小姐姐嬌喘聲

記者葉文正／台北報導

坐擁3百多萬訂閱的YouTuber團體「這群人TGOP」雙胞胎兄弟展榮、展瑞，跨足影視歌全方位發展，今宣布主持新型態旅遊實境秀《這群人在旅行-泰國特別篇》，將於9月14日於MyVideo全台獨家首播。他們為節目出任務赴泰國曼谷收集當地特色聲音，放進全新單曲〈好熱〉中，其中成功獲得泰國妖姬獻吻聲及水上市場小姐姐殺價嬌喘聲，十分受泰國美女喜愛，豔遇不少！

▲展榮展瑞十分受泰國美女喜愛，豔遇滿滿。（圖／甲上娛樂提供）

《這群人在旅行-泰國特別篇》由甲上娛樂、台灣大哥大MyVideo、這群人TGOP共同開發，透過旅遊實境秀方式，讓主持人展榮、展瑞挑戰在5天4夜內收集各種泰國特色聲音，融入他們創作的EDM單曲〈好熱〉中，並在最後一晚於當地進行一場不NG的成果發表會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲展榮展瑞在泰國第一晚。（圖／甲上娛樂提供）

兩人不僅要主持、當「蹦桑」（收音師），還要抽時間練歌、練舞，任務可說是相當艱鉅，所幸展榮、展瑞所到之處豔遇滿滿，在河濱碼頭夜市被泰國妖姬主動獻吻、稱讚他們「很帥」，去水上市場與店家小姐姐討價還價，如願獲得迷人嬌喘聲，簡直素材大爆發！

▲展榮展瑞為節目出任務赴泰國曼谷收集當地特色聲音，融入全新單曲〈好熱〉中。（圖／甲上娛樂提供）

展榮、展瑞身為這群人TGOP團長、副團長，執導過不少頻道短片和創作廣告作品都廣受好評，以前都要自己拿手機邊講邊拍，這回有製作單位幫忙企劃、錄製，讓展榮感動到當場跳起現代舞，有感而發地說：「以前要自己一邊講話一邊錄，第一次不需要分心，可以用身體用心感受！」兩人瞬間融入當地，搭乘觀光船與民眾一起跳舞超Chill，展瑞還被駐唱歌手邀請上台同歡，讓展榮興奮高喊：「他是我弟！」與有榮焉。

展榮、展瑞表示疫情前去泰國旅遊時就有〈好熱〉這首歌的初步構思，這回接獲主持邀約，他們便提出可以到泰國出外景的想法，製作團隊耗時一年籌備、企劃新型態旅遊實境秀，透過展榮、展瑞收集當地特色聲音的過程，讓〈好熱〉更加完整特殊，成為一首充滿泰式接地氣風格的EDM嗨歌。隨著節目即將上架，全新單曲〈好熱〉MV也預計9月下旬公開！旅遊實境秀節目《這群人在旅行-泰國特別篇》將於9月14日於MyVideo全台獨播，每周六播出兩集，更多資訊請追蹤甲上娛樂官方粉絲專頁 https://www.facebook.com/applausemovietaiwan/。