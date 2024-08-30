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廖家儀嫁香港豪門老公7年回台　兒女學費上千萬　回來買菜嫌蔥貴

記者葉文正／台北報導

八點檔女星廖家儀今天參加好友張鈺凰等人投資的風霈國際公司記者會，廖家儀透露兩周年舉家又從香港搬回台灣，不過因他有三個小孩，都念國際學校，估計學費加上才藝的部分，年花要千萬元，但她三緘其口，僅說：「我們回來時可能颱風剛過吧，蔥蒜特別貴，買蔥花了560元，讓媽媽大喊吃不消。」

▲▼ 丰霈國際記者會-廖家儀 。（圖／記者黃克翔攝）

▲丰霈國際記者會廖家儀是出席嘉賓 。（圖／記者黃克翔攝）

廖家儀透露，兒女都已經轉學完畢，看回台灣適不適應，但之前小孩都念國際學校，其實香港跟台灣國際學校的學費一樣貴，並表示：「在太古集團任職的老公(陳世傑)職務沒有變動，現在以台灣為基地，只是他的工作調度，全家也都搬回來了。

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▲▼ 丰霈國際記者會-何嘉文,張鈺凰,廖家儀。（圖／記者黃克翔攝）

▲何嘉文(左起),張鈺凰,廖家儀是好友。（圖／記者黃克翔攝）

廖家儀也笑說，7年前搬去香港，共搬了183箱行李，這次竟多到255箱，並推說運費不知道是多少，香港房子並沒有賣掉，現在就是看小朋友適不適應，（三小目前是9、7、5年級），反而是菜價比較驚人，發現台灣菜沒有比香港便宜，可能颱風過後比較貴，買蔥花了 560元，當時是颱風過後第二天。」

▲▼ 丰霈國際記者會-安那李,以熏。（圖／記者黃克翔攝）

▲安娜李(左)跟以薰(右)也出席活動。（圖／記者黃克翔攝）

至於未來是不是會拍戲上節目？廖家儀則說，不知道，可能要看小孩情況，但會先去上《天才衝衝衝》，她笑說：「上節目之前還要看影片做功課，佩甄都說我很勇敢，因為現場會被乃哥罵，怕被虧說在家帶小孩就好。」

而她突然搬回台灣，會不會怕復出被傳婚變？她則表示：「上次去一間宮廟也這麼說，問我老公在哪，我就說在香港，結果對方說，妳跟老公有代誌！但我們真的沒事，不要再說我家有事好嗎。」

她說現在多是帶小孩運動，三個兒女都是打壁球，因為2028洛杉磯奧運將有壁球項目，建議政府可以多點壁球場，因為亞洲人個子較小，很好拿成績，此外孩子們也練西洋劍，學西洋劍就是台灣比較便宜。」至於孩子們一年上千萬學費會不會負擔很重？她說叫老公付。

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廖家儀, 陳世傑, 張鈺凰, 何嘉文

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