Sandy懷孕9個月「身體不適」！ 失眠N個月崩潰硬撐：好累好累

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）目前已懷孕9個月，進入臨盆倒數的同時，仍繼續在社群網站記錄孕期生活。她30日清晨便在Instagram有感而發地寫下，「天又亮了，徹夜未眠。」

▲Sandy吐露失眠心聲。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy在限時動態坦言身體不適，雖然喉嚨很痛而且疲憊不堪，她仍繼續撐著，「話沒說完，就像許願，裝模作樣，演出懂事、成熟穩定，實則崩潰，好累好累」，讓粉絲相當擔心她的身體狀況。

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▲Sandy懷孕9個月了。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



事實上，Sandy之前便坦言近期有出現「連續失眠」的狀況，加上生活忙碌，有次晚上只睡了兩小時後，便起床完成6、7個行程，一回家還安頓了家人的晚餐，最後陪兒子睡3小時就醒了，這一切都讓她疲憊不堪。

▲Sandy生活忙碌。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



但Sandy當時透露依然努力撐著處理其他事，但已經累到說不出話，只能泡杯無糖巧克力牛奶，邊喝邊看新聞，「於是，天亮了，太陽公公要上班了」，而她仍然醒著。一席話意外掀起共鳴，不少網友都留言安慰：「媽媽辛苦了。」