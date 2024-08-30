樂天MC被罵爆「唯一隊友逆風留言」遭出征！穎樂嚇：只是覺得沐妍很棒了

記者潘慧中／綜合報導

沐妍（鄒沐妍）是樂天桃猿隊的專屬MC，她28日因笑邀剛送完阿嬤最後一程的陳晨威「MVP之舞我們跳給阿嬤看，可以嗎」，慘遭網友炎上。儘管她已表示問心無愧，仍止不住罵聲，還讓逆風留言挺她的隊友穎樂也挨轟。

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▲穎樂逆風安慰沐妍反而被炎上。（圖／翻攝自Threads／moon_t96 ）



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沐妍29日凌晨自白並不完美，也因此更要接受自己不可能完美，「我沒辦法一直活在被別人檢討每句話給怎麼說的生活下，因為那很主觀。」雖然可能會被扭曲原因，但她深信只要心存善念、不傷害他人，無論如何被指責，「我依然會做那個不完美但絕對問心無愧的人。」

▲▼沐妍最近因笑邀陳晨威「MVP之舞我們跳給阿嬤看，可以嗎」挨轟。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96、樂天桃猿提供）



隊友穎樂看到後留言安慰，「沐妍真的超棒，希望大家多換位思考，主持真的很不容易。」沒想到，這段話再度引起一波罵聲，她因此被捲入風波挨轟：「換位思考是這樣用嗎」、「在瞎挺什麼？」沐妍發現後則愧疚地說，「抱歉，影響到妳。」

▲穎樂意外受到波及。（圖／翻攝自Instagram／ninalin1231）



面對批評，穎樂被嚇到了，連忙在留言區解釋自己並沒有說誰對誰錯，「只是覺得沐妍已經很棒了～給建議我們都會聽的不要用惡言，『換位思考』的意思是今天如果是你被罵成這樣也會很難過的⋯。」