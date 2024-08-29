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陳晨威嬤離世哭了⋯樂天MC「跳舞給她看」慘遭炎上！沐妍首回應：我不完美

記者潘慧中／綜合報導

樂天桃猿外野手陳晨威27日請喪假，回家送阿嬤最後一程。28日歸隊就開轟，賽後獲頒MVP時，他講完對阿嬤的感謝就不禁流淚。此時，主持人沐妍為了緩和氣氛，笑著說「MVP之舞我們跳給阿嬤看，可以嗎」，當場被婉拒之外還因此被網友炎上，她連忙在29日凌晨回應。

▲▼沐妍。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

▲沐妍回應網友批評。（圖／翻攝自Threads／moon_t96）

沐妍當時聽完陳晨威的感言，就在對方緩和情緒之際，她拿著麥克風直呼，希望大家能幫對方加油打氣。結果話鋒轉到MVP之舞時，她笑問：「我們跳給阿嬤看，可以嗎？」陳晨威露出苦笑，搖頭婉拒了。

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▲陳晨威的阿嬤最近離世。（圖／樂天桃猿提供）

沐妍連忙打圓場，「不要喔？好啦我們今天給他醞釀一下，那我們還是有簽名球要送給大家對不對？」陳晨威聽完只低頭摸了摸帽沿，並點了點頭。

不料，沐妍的社群網站開始湧進一片罵聲，「哪有主持人這麼白目的」、「妳親人去世妳要不要跳舞給親人看？ 」對此，她29日凌晨自白並不完美，也因此更要接受自己不可能完美，「我沒辦法一直活在被別人檢討每句話給怎麼說的生活下，因為那很主觀。」

▲▼沐妍。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

▲▼沐妍是樂天桃猿隊的專屬MC。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

雖然可能會被扭曲原因，但沐妍深信只要心存善念、不傷害他人，無論如何被指責，「我依然會做那個不完美但絕對問心無愧的人。」

沐妍Threads全文：

我知道我不是一個完美的人
所以我更必須接受我不可能完美
包含做事 包含說話
我沒辦法一直活在被別人檢討每句話給怎麼說的生活下
因為那很主觀
有人覺得不好 有人覺得還好
有人看得懂我的用心良苦
有人卻可能會誤會或扭曲
但只要我心存善念 不傷害別人
不管怎麼被指責
只要麥克風在我手上
我依然會做那個不完美但絕對問心無愧的人

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沐妍, 樂天桃猿MC, 陳晨威

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