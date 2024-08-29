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小鐘鮪魚甜遊客家庄　全因為這層關係

記者葉文正／台北報導

高市府新聞局與三立電視合作製播「玩客瘋高雄」打造「電視版高雄旅遊指南」！節目邀請三組不同風格主持人透過鏡頭帶領觀眾體驗山海河港的人文薈萃與多元風貌。

▲小鐘(左)、鮪魚深入美濃客庄，騎單車遊老街。 圖∕高雄市政府新聞局提供）

▲小鐘(左)、鮪魚深入美濃客庄，騎單車遊老街。(  圖∕高雄市政府新聞局提供）

節目定調為Happy Long Stay，就是要展現高雄的遊樂與宜居。三組明星主持接力導覽陸海空遊程，不僅深入在地探索吃、喝、玩、樂、特色旅宿，足跡橫跨山上到海上，其中拜訪返鄉築夢的職人故事與外國新住民落地生根的深厚情緣，能夠深深體會人情味與幸福感。

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▲小鐘(左)、鮪魚深入美濃客庄，騎單車遊老街。 圖∕高雄市政府新聞局提供）

▲董仔(左)與倪喧。 ( 圖∕高雄市政府新聞局提供）

台日主持搭檔全方位藝人吳怡霈與松野高志，從豬腳、黑輪、香菜到抹茶，台日飲食文化充滿有趣的觀察與火花。不僅開箱米其林指南、挑戰賽車也體驗愛河貢多拉。歡樂的主持氛圍，有時也流露真摯情感，年輕主廚的一碗熱湯，竟讓怡霈感動紅了眼眶，甚至哽咽說著「這跟我媽媽親手做的味道一樣」。高志也覺得高雄就像日本的神戶市，同樣有山有海，融合著傳統與創新，深深喜歡這種優雅的氛圍，尤其是那濃郁的人情味。

▲小鐘(左)、鮪魚深入美濃客庄，騎單車遊老街。 圖∕高雄市政府新聞局提供）

▲主持人怡霈(左起)、高志拜訪港都新住民品嘗道地俄羅斯美食。(  圖∕高雄市政府新聞局提供）

愛玩客經典搭檔客家一哥小鐘，與精通理財小資女鮪魚，兩人攜手主持多年，默契更是不在話下，小鐘和鮪魚不約而同的說著相同的印象：「人情味很重！就跟高雄的天氣一樣特別的熱情！」、「最喜歡高雄人的親切、純粹與真性情」，兩人包辦全季客庄遊程，資深導遊推薦好店，決心要把玩家精神極致發揮。

高雄在地人倪暄加董仔，啦啦隊女孩與實力網紅的南霸天聯手，帶來滿滿活力與幽默搞笑。一同體驗愛河獨木舟、甲仙採梅、寶來騎單車、泡溫泉、那瑪夏部落賞螢、親手採龍鬚菜，還親手體會廚師職人們的料理過程。身為高雄女兒的倪暄讚嘆高雄美食多、人情味超夠，不禁大聲說 「我高雄人我驕傲」。董仔說這是「第一次擔任外景節目主持人」，好喜歡外景遇到的所有人，每一個老闆都好好聊，每一集都是有趣且感人的故事，整季節目不只是景點旅遊，還能感受美好的地方風情與人情。

節目每周六上午11點30分於高雄市有線電視公用頻道CH3、下午5點30分於三立都會台CH3以及中華電信MOD三立綜合台CH301播出外，也透過網路在高雄市政府YouTube、三立新聞網、三立YouTube、Vidol YouTube播出；每週日也透過LINE TV平台及海外衛星頻道Unifi TV及三立國際台播出，提供多元的收視選擇。

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