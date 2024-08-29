浩子吃到真鮑魚讚精緻　籃籃「涵」到整個海洋現高潮臉

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，日前出發前往東方明珠「香港」，要體驗時下受歡迎的輕奢旅行！對香港相當熟悉的阿翔帶著籃籃擔任導遊的工作，也特別安排了二位專業的評判，要看看他們擔任導遊所帶的點適不適合推薦給觀眾，阿翔拉出紅毯隆重介紹「環遊世界達人-浩子」及「時尚寶貝-凱希」，二人一進場籃籃馬上宣告第一個點就要給浩子和凱希下馬威，要去一間非常厲害的餐廳，讓二人知道他們當導遊的專業！



▲籃籃(左)吃美食高潮臉再現。（圖／民視提供）

第一站阿翔和籃籃帶大家到香港米其林常勝軍，也是具有星級殊榮，隱藏在四季酒店的「龍景軒」享用可愛外型的點心「蝦籽星斑餃」時，籃籃吃了發出讚嘆: 「一口涵蓋整個海洋！」

▲浩子(右)也對美食讚不絕口。（圖／民視提供）

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浩子更補充:「海洋裡面還有一座花園！」，接著大家享用餐廳開業到現在都保持在菜單上的經典「鮑魚雞粒酥」浩子稱讚：「非常非常的精緻！小小的點心吃的出師父灌注所有功夫在裡面！」阿翔說再來就是重頭戲，由香港知名主廚陳恩德所料理價值七千多元的烤鴨，現場工作人員上演片鴨秀，片鴨的油汁噴發，讓大家驚呼連連，環遊世界吃遍美食的浩子更直說：「是吃過的烤鴨中皮最薄的，吃了在嘴裡綻放！」

▲籃籃(左起)浩子、凱希與阿翔暢遊香港。（圖／民視提供）

之後大家又轉往香港特色之一叮叮車總站，凱希說自已沒坐過叮叮車，阿翔說今天輕奢之旅為大家準備的叮叮車也是不同凡響的「派對電車」，復古的外觀加上可以自己佈置車廂主題，還可以包車！與一般叮叮車不同的是「派對電車」的上層居然有冷氣包廂，讓坐過無數次叮叮車的浩子驚呼：「怎麼會有冷氣! 」，讓人驚豔。

當天最後到了知名的中環商圈，籃籃說浩子是品酒師，凱希是酒店老闆，凱希聽到直反擊是酒吧！要籃籃不要把她當做酒店媽媽桑，一行人到了隱身在高樓裡的戶外酒吧，喝著調酒的同時，浩子突然驚呼：「我有看錯嗎？我的名字出現在商業大樓上面！」

原來是酒吧特別用雷射光雕在對面大樓上打著浩子好型、凱希好靚等字，讓浩子和凱希興奮地拜託阿翔幫他們拍照，要與這些字同框，看到他們滿意的樣子，「導遊」阿翔直說這都我處理的，讓浩子大方的誇讚阿翔，大喊說發自內心很愛今天所有的行程！為他們導遊的輕奢之旅打了一百二十分破表的高分！也開心的和觀眾朋友分享來香港也可以照著他們的行程來玩，一定會玩的很滿意！