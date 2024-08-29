記者吳睿慈／台北報導

日本影帝妻夫木聰曾經多度訪台，他2023年受邀擔任金馬電影大師課講師及頒獎人，曾透露來到台灣就像回故鄉，29日傳來好消息，他接下「臺灣觀光形象代言人」之職，即將於30日訪台，此趟停留約6天，對此，交通部觀光署低調回應「近期會發採訪邀請，代言人當天會公開」。

▲妻夫木聰被爆30日來台，此趟疑似是為了拍攝觀光署代言人影片。（圖／資料照／記者李毓康攝）



妻夫木聰被爆即將於30日來到台灣，直奔南投日月潭，宣傳台灣獨特美景，有消息指出他預計待6天，除了拍攝宣傳影片外，日後還會有機會透過記者會在台公開露面。對此，交通部觀光署向《ETtoday》表示，「近期會發採訪邀請，代言人當天會公開」，至於本年度代言人是否為妻夫木聰，官方三緘其口並未證實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲妻夫木聰是否為本年度日本地區臺灣觀光代言人，官方回應近期會揭曉。（圖／記者黃克翔攝）



事實上，日本當紅女神川口春奈2023年便被相中選為日本地區臺灣觀光代言人，她5月來到台灣參加記者會，期待在來台的期間大啖美食、體驗私房景點、遇到熱情朋友。自己也十分希望拍出很棒的作品，讓日本人更加愛上臺灣。

妻夫木聰去年（2023年）來台參加金馬獎時，親切秀出自己所會的中文「吃飽了」、「辛苦了」、「舒服」，特別點名想認識劉冠廷和許光漢，並坦言新冠肺炎前曾想過在台灣製作電影，只是受到疫情影響取消，如今與台灣更近距離交流，令影迷興奮不已。