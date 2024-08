台劇《影后》確定11月上線！謝盈萱曝楊謹華「私下真實面」超反差

記者黃庠棻/台北報導

華語寫實生存影集《影后》由《俗女養成記》導演嚴藝文編導,集結影后級卡司群謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲聯手飆戲,以演藝圈的生存實錄為主軸,引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們的內心世界。

▲《影后》將在11月上線。(圖/Netflix提供)

今(29日)宣布《影后》將在11月7日全集12集全球上線,並首曝前導預告,由謝盈萱驚喜獻聲配音大談女明星不能做的日常,像是「不能變醜、變老、變胖,變老,不能整形,整形還不能承認,就算跌倒也不能喊痛,絕對要跌得漂亮」,直戳女明星共同心聲,也首曝詹子萱、李雪等大勢演員也將出演。

《影后》90秒前導預告揭露女明星光環背後真實的一面,觀眾有機會一窺藝人、明星、演員備受期待的職業之下,有哪些不為人知的辛酸血淚,楊謹華對劇情超有感,直呼「我們總是被認為『應該』一年365天、一天24小時都必得維持漂漂亮亮!」

▲《影后》將在11月上線。(圖/Netflix提供)

劇中,演員們難得大展舞技,飾演影后周凡的楊謹華直呼一開始知道要跳舞非常開心,透露「因為我本身就喜歡跳舞,而且從來沒有在戲劇上表現舞蹈,再加上《影后》這場戲不單是跳舞,同時也需要表達角色滿重的戲劇張力,開拍前我就幻想好像是一場「紅磨坊」的表演,充滿期待!」

▲楊謹華在劇中大展舞技。(圖/Netflix提供)

談及此次《影后》所希望傳遞的故事情感,編導嚴藝文形容這是一部有點殘酷的娛樂圈生存影集,分享道:「美國演員瑪麗蓮夢露曾說過:『Under the make-up and smile, I’m just a little girl in the world.』我覺得這句話很適合「影后」。『女演員』就是一個既驕傲又脆弱,既自信又自卑的綜合體。我希望透過《影后》讓觀眾看到,女演員銀幕前銀幕後的『雙重性』。」

嚴藝文的這一段話,預示劇中角色除了是「女演員」,同時也是「女人」,在螢光幕外也將帶出她們所面臨的各式寫實人生課題。而謝盈萱談及再度和編導嚴藝文的合作,直呼能夠和她合作是很幸福的事「演員出身的她在所有作品裡都很堅持每個角色都要有屬於他們的高光時刻,所以她在劇本端或現場導戲時,常常會有許多讓人意想不到的指導,有些很鬼靈精怪,有些很溫馨。」大讚有好幾次只是在旁邊搭戲,都會被編導嚴藝文和其他影后的工作過程,震撼到掉下眼淚。

▲《影后》將在11月上線。(圖/Netflix提供)

而《影后》中一大看點,無非是兩大超強卡司謝盈萱和楊謹華強強聯手首度同台合作,詮釋原先同期以演員身份出道的薛亞之(謝盈萱飾)和周凡(楊謹華飾)是情同姐妹閨蜜,後來變成再不相見的決裂宿敵,而薛亞之也從演員身份退居幕後擔任王牌製作人兼經紀人。

▲《影后》將在11月上線。(圖/Netflix提供)

對於首度合作,謝盈萱直說楊謹華是她心心念念、非常開心終於能一起合作的演員,更笑說私下的她超級可愛「因為拍攝過程時我們都是偏向認真狀態,非常專業、專注在工作,但在拍攝結束後的殺青酒上,我看到另一個她,拿著麥克風大殺四方。」

▲《影后》將在11月上線。(圖/Netflix提供)

楊謹華也分享自己第一次在劇場看到謝盈萱的表演就被深深吸引,很驚喜怎麼會有人在舞台上的能量這麼強大,還主動請朋友介紹我們認識「在開拍前盈萱跟我已經認識一段時間了,這次合作是我們認識多年後第一次一起工作,每一次對戲,盈萱都給足了我最真實最強的能量。有幾次戲中擁抱,即使導演喊卡,盈萱都不會馬上分開,她都會慢慢地拍拍我的背,讓我感受到溫暖,她真的是一個特別親切又有感染力的夥伴。」

▲《影后》將在11月上線。(圖/Netflix提供)

Netflix寫實生存影集《影后》以演藝圈生存實錄為主軸,揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛,以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時,所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗,以及他們該如何生存。該作將在11月7日播出,準備引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們既強大又敏感、驕傲又脆弱的內心世界。