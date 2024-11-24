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快訊／鄭雨盛當爸…經紀公司認「喜獲兒子」　女方是35歲辣模！

記者黃庠棻／台北報導

南韓「黃金單身漢」影帝鄭雨盛當爸了！根據韓媒《Dispatch》報導鄭雨盛的經紀公司承認他當爸的事實，生母則是35歲的火辣女模特兒，只不過對於兩人關係目前都沒有講太多，也沒有提到結婚的消息，鄭雨盛經紀公司只透露「會負擔起父親的責任」。

▲▼鄭雨盛擔《寧靜海》製作人　洩「基」情：李政宰私下會幫我打氣。（圖／Netflix提供）

▲鄭雨盛證實當爸。（圖／Netflix提供）

根據韓媒《Dispatch》報導，鄭雨盛與35歲女模文佳菲（문가비）在2022年相識，之後雙方持續有聯繫，於是兩人越走越近，在2023年6月時女方發現自己懷孕，告知他之後，兩人都感到相當開心，他也約定會負擔起養育的責任。

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▲文佳菲。（圖／翻攝自Instagram／iamchocobi）

▲文佳菲。（圖／翻攝自Instagram／iamchocobi）

鄭雨盛表示「去年知道了女方懷孕的消息，會守護這個珍貴的生命，我會負擔起所有父親的責任」，只是他與文佳菲並非以結婚為前提交往，但得知懷孕消息後，兩人仍一起討論了產後調理以及生產醫院的事宜。

▲▼鄭雨盛擔《寧靜海》製作人　洩「基」情：李政宰私下會幫我打氣。（圖／Netflix提供）

▲鄭雨盛認了當爸。（圖／Netflix提供）

此外，鄭雨盛孩子的生母是被南韓網友封為「巧克力女神」的模特兒文佳菲，擁有深邃的五官、高挑身材、健康的小麥膚色，以及火辣的身材，而她則在2天前在個人社群軟體上曬出與兒子的合照，認了已經當媽的消息，發文中並沒有透露小孩父親身份，經過幾天之後才被爆出孩子的爸是鄭雨盛。

▲文佳菲。（圖／翻攝自Instagram／iamchocobi）

▲文佳菲。（圖／翻攝自Instagram／iamchocobi）

▲文佳菲。（圖／翻攝自Instagram／iamchocobi）

▲文佳菲曬出兒子照片。（圖／翻攝自Instagram／iamchocobi）

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