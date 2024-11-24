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風田朝聖台日冠軍戰！現場響起「《終極》主題曲」是SpeXial唱的

記者黃庠棻／台北報導

世界12強棒球賽台日冠軍戰已在東京巨蛋展開，有許多藝人、網紅都到場朝聖加油，其中出身自男團SpeXial、來自日本的風田也到場觀看這場比賽，沒想到他在比賽開打前的熱身階段，竟聽到一首熟悉的台灣歌曲，忍不住在Instagram上寫道「這首歌好耳熟喔」。

▲▼食尚玩家夏日鬥陣來發布,風田。（圖／記者李毓康攝）

▲風田朝聖台日冠軍戰。（圖／記者李毓康攝）

風田這兩天都進到東京巨蛋觀看台灣與日本的世界12強棒球賽，前一天才錄下現場畫面，有民眾揮舞著台灣國旗，開心歡呼，讓他寫下「現場好熱鬧，好多台灣人」，沒想到他稍早又在Instagram分享冠亞軍的現場，拍攝了一段畫面，背景歌曲響起了熟悉的節奏，仔細一聽竟然是偶像劇《終極X宿舍》的主題曲《Break it down》。

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▲風田朝聖台日冠軍戰！現場響起「《終極》主題曲」是SpeXial唱的。（圖／翻攝自Instagram／spexialwin）

▲風田朝聖台日冠軍戰！現場響起「《終極》主題曲」是SpeXial唱的。（圖／翻攝自Instagram／spexialwin）

▲風田在東京巨蛋聽到熟悉的歌曲。（圖／翻攝自Instagram／spexialwin）

對此，風田在下一則動態忍不住寫道「SpeXial？」而《Break it down》正是SpeXial的第二張專輯主打歌，只是當時2014年他還尚未加入團隊，是在這首歌發行之後，在2015年他才加入SpeXial，沒想到能在自己家鄉的台日棒球冠軍賽上聽到昔日隊友的聲音，讓他留下了疑惑的表情符號。

▲▼spexial專訪，明杰、偉晉、evan、易恩、風田、teddy。（圖／記者張一中攝）

▲風田（後排中）在2015年加入SpeXial。（圖／資料照）

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