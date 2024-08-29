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《魔鬼計謀》41歲火辣律師徐東珠再婚！7月羞認愛　未婚夫是圈外人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名美女律師徐東珠曾在2023年出演綜藝《魔鬼的計謀》，她畢業於麻省理工學院數學系，同時也是星二代，爸媽為諧星徐世源、女星徐貞姬。她近年來在演藝圈幕前活躍活動中，感情也備受關注，曾有一段婚姻的她，29日傳來再婚消息，公司Onesta Company證實她明年（2025年）將會嫁給圈外人，但日期還沒定下。

▲▼▲▼《魔鬼計謀》「超胸」律師徐東珠再婚！7月羞認愛　未婚夫是圈外人。（圖／翻攝自徐東珠IG、Netflix）

▲徐東珠29日宣布再婚。（圖／翻攝自Netflix）

徐東珠大學前往美國唸書後，2010年在國外邂逅另一半，只是這段婚姻只維持了4年，她2018年在IG證實「4年前離婚了」，並透露自己考取到律師證照，直到2020年才回國，這期間以律師身份在韓活動，2022年才正式進軍演藝圈。

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▲▼《魔鬼計謀》「超胸」律師徐東珠再婚！7月羞認愛　未婚夫是圈外人。（圖／翻攝自徐東珠IG）

▲▼《魔鬼計謀》「超胸」律師徐東珠再婚！7月羞認愛　未婚夫是圈外人。（圖／翻攝自徐東珠IG）

▲徐東珠現年41歲，但不論是外貌還是身材都保養得很好。（圖／翻攝自徐東珠IG）

▲徐東珠現年41歲，但不論是外貌還是身材都保養得很好。（圖／翻攝自徐東珠IG）

現年41歲的徐東珠保養得宜，她長相甜美、記憶力極佳，2023年出演《魔鬼的計謀》時，以超群的腦力驚豔四座，打開高知名度，當時一度造成熱搜。

相隔10年，徐東珠7月曾在節目上大方承認有交往對象，如今傳出再婚消息，只是對象為圈外人，公司Onesta Company證實婚訊：「徐東珠明年會在首爾某處與非藝人的情人舉辦婚禮，日期現在還沒有定下來。」

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徐東珠, 魔鬼的計謀

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