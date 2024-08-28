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賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星賈玲日前為了拍攝電影《熱辣滾燙》，在短短8個月的時間內成功甩肉50公斤，引發外界討論，不過最近她在出席公開活動時，卻被民眾拍下疑似復胖的照片，真實身材也在微博遭到許多人瘋傳及討論。

▲賈玲（圖／翻攝自微博／音樂劇時尚）

▲賈玲為電影成功減重。（圖／翻攝自微博／電影熱辣滾燙）

透過照片可見到，賈玲身穿白色的寬鬆上衣，整體風格簡約且舒適，她的臉上露出溫暖的笑容，表情輕鬆愉快，散發出親切感。賈玲在照片中以自然的姿態示人，身材明顯圓潤，更加增添親和力，不過與她先前在電影中變身擁有結實身材、秀出馬甲線的形象稍顯落差，意外洩漏目前的真實體態。

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▲賈玲（圖／翻攝自微博／音樂劇時尚）

▲賈玲最近出席公開活動遭質疑復胖。（圖／翻攝自微博／音樂劇時尚）

事實上，賈玲曾在節目《魯豫有約》中分享便當菜色，她秀出廚師表弟幫忙準備的健康便當，裡面有糙米飯、白菜、紫高麗菜、雞胸肉、甜椒，透露自己飲食的標準就是「少油少鹽」，每天嚴格計算20克油、5克鹽，吃的時候細嚼慢嚥，並遵守168原則，在8小時內吃完當日飲食，自律程度曝光後，令許多網友相當佩服，如今疑似復胖的模樣曝光，再度引發不小話題。

▲賈玲公開日常便當菜色。（圖／翻攝自YouTube／能量傳播官方頻道 NengLiang Media Official Channel）

▲賈玲公開日常便當菜色。（圖／翻攝自YouTube／能量傳播官方頻道 NengLiang Media Official Channel）

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賈玲, 復胖, 大陸

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