才剛征服蒙古戈壁沙漠又失聯　王仁甫宣布明年還要挑戰42公里

記者葉文正／台北報導

剛征戰完2024蒙古戈壁世界四大極地馬拉松的王仁甫，僅僅休息一個月後，就抵擋不住自己的腳癮，宣布與老婆季芹攜手參加「2025渣打臺北公益馬拉松」，展現對跑步的熱愛與決心。這對經常出現在跑道上、山林裡用雙腳感受台灣的夫妻檔，在社群平台「王仁甫和季芹之永遠的芹仁」中發布參賽貼文，瞬間引發大量粉絲的關注。

▲王仁甫與季芹要挑戰馬拉松。（圖／渣打銀行提供）



王仁甫在六月底剛完成了2024蒙古戈壁世界四大極地馬拉松的長征，過程中經歷各種傷病、疼痛，甚至一度失聯引發話題。這場在極端自然環境下的挑戰，讓他們體會到了無比的感動，而老婆季芹也在比賽的最後一天，陪伴著他一起衝過終點線。延續完賽後的熱血與感動，促使他們決定下一個挑戰目標–「2025渣打臺北公益馬拉松」，而這次不只王仁甫參加全程42公里的賽事，老婆季芹也將「愛相隨」首次挑戰13公里的賽事。

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▲季芹和王仁甫（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



相較於地形、氣候皆非常極端的極地馬，王仁甫認為，在台北跑平地馬拉松有非常多的優點，例如：能在熟悉的天候、環境中參賽、過程中能聽見家人、朋友及粉絲的支持聲，會讓挑戰更具意義。季芹則表示，看到老公在極地馬拉松中忍受傷痛，依然堅持完成比賽，這讓她更加堅信，跑步是一種能夠改變人的力量，她願意陪伴老公，繼續這段充滿挑戰的跑步旅程。



雖已完成一場「世界四大極地馬拉松」這個一般人難以達成的壯舉，王仁甫對於人生首場全馬挑戰仍不敢掉以輕心。他在Instagram發文立下這次賽事目標，雖然已經征服了250公里，但對他來說「跑快」還是個需要練習的事情，接下來他會持續訓練，希望2025年1月12日渣打馬當天能夠在4小時內順利完賽。



對於許多跑者來說，能夠維持平均每公里5、6分速達成全馬，就可以在四小時內完成馬拉松。而這樣破四的成績是一個跑步旅程中重大的里程碑。王仁甫公布這一挑戰也引發了廣大粉絲的熱烈響應，紛紛湧入社群留言為他加油打氣，也見到網友要跟著一起跑，希望王仁甫可以當4小時Pacer等等有趣的留言。



對於王仁甫來說，跑步的過程不僅僅是自我的突破，在2024蒙古戈壁世界四大極地馬拉松的前幾天有夥伴的支持，最後一天有季芹一起陪伴，跑步更是各方支持者一起與自己共同奮鬥的旅程。無論是賽道上的跑友；賽道外的親人，甚至是在網路上為他加油的粉絲們，都是他決定參賽，更挑戰4小時內完賽的動力來源之一。