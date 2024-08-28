YTR卡特新疆遊再掀風波！　遭疑收錢拍片3點喊冤

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber波特王日前爆料台灣有10多組網紅受邀到中國大陸免費觀光，讓不少近期曾去當地旅遊的網紅遭外界質疑收錢拍片。最近更有傳聞指出，有第二波的網紅即將前往當地，讓一年多前到新疆拍片的YouTuber卡特也被點名討論。為此，卡特今（28）日也親自在Threads發出3點聲明闢謠。

▲卡特平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）

卡特解釋他當初前往新疆的經過，並以具體事例澄清質疑。例如，他提到自己拍攝了一段射飛鏢的挑戰影片後，因為射中了喀什，便立即決定兩天後自費買機票飛往該地進行拍攝。卡特還提到，他在塔縣旅途中曾發生車禍，並在影片中如實呈現。他質疑，如果是被邀約拍片，自己為何會選擇這樣臨時且毫無規劃的行程，並強調這樣的真實性不應被誤解。

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▲卡特發文澄清。（圖／翻攝自Threads／kart_wang）

卡特表示，針對網路上捕風捉影的指責，他坦言這些澄清對某些人來說可能無法完全打消疑慮，但他重申自己影片的真實性和誠意。他承認在拍攝過程中可能忽略某些地方的文化背景，但也表示未來會更加用心，努力讓影片更具全面性，並真誠地分享自己的旅行心得和體驗。最後，卡特感謝大家的關心和討論，並強調不會因此放棄繼續創作的熱情。