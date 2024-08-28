ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR卡特新疆遊再掀風波！　遭疑收錢拍片3點喊冤

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber波特王日前爆料台灣有10多組網紅受邀到中國大陸免費觀光，讓不少近期曾去當地旅遊的網紅遭外界質疑收錢拍片。最近更有傳聞指出，有第二波的網紅即將前往當地，讓一年多前到新疆拍片的YouTuber卡特也被點名討論。為此，卡特今（28）日也親自在Threads發出3點聲明闢謠。

▲卡特。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）

▲卡特平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）

卡特解釋他當初前往新疆的經過，並以具體事例澄清質疑。例如，他提到自己拍攝了一段射飛鏢的挑戰影片後，因為射中了喀什，便立即決定兩天後自費買機票飛往該地進行拍攝。卡特還提到，他在塔縣旅途中曾發生車禍，並在影片中如實呈現。他質疑，如果是被邀約拍片，自己為何會選擇這樣臨時且毫無規劃的行程，並強調這樣的真實性不應被誤解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲卡特。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）

▲卡特發文澄清。（圖／翻攝自Threads／kart_wang）

卡特表示，針對網路上捕風捉影的指責，他坦言這些澄清對某些人來說可能無法完全打消疑慮，但他重申自己影片的真實性和誠意。他承認在拍攝過程中可能忽略某些地方的文化背景，但也表示未來會更加用心，努力讓影片更具全面性，並真誠地分享自己的旅行心得和體驗。最後，卡特感謝大家的關心和討論，並強調不會因此放棄繼續創作的熱情。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

推薦閱讀

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

卡特, 網紅, YouTuber, 波特王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YTR卡特新疆遊再掀風波！　遭疑收錢拍片3點喊冤
  2. 哈哈台被讚YT清流！蓋瑞認「今年曾赴中拍片」封存：我們問心無愧
  3. 鳳小岳《披哥4》秀反差萌　大陸巡演賣爆「粉絲為拍照隔天請假」
  4. 二伯上節目脫口蘿拉「以前在中國做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場
  5. 王心凌超浮誇「移動城堡舞台」驚喜曝光！眼尖粉絲嗨翻
  6. 載到野生阮經天！運將曝「超親民對話」　同行羨慕炸：桂林阿
  7. 聯誼實境《我是SOLO》強推藝人版！　想婚的全來上…網敲碗首選他
  8. 曾莞婷驚喜公開「男友視角照」！　捧臉表情全被拍：有些事該公開了
  9. Joeman錄影「攝影棚燈光突熄滅」找不到原因！　全場嚇瘋曾國城急緩和氣氛
  10. 瘦子升格二寶爸…開工忙炸　堅持經營婚姻「每個月要跟老婆約會」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366